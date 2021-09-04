В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На старте сезона у казанцев был сложный соперник. На «Татнефть Арене» ребята из Татарстана сыграли с «Йокеритом» и добыли большую победу — 3:0.

В зарубе с финнами «Ак Барс» организовал 18 бросков в створ, что на 4 удара меньше, чем у «шутов», но 16.67% реализации было достаточно для разгрома.

В предыдущем розыгрыше КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова оказались лучшими в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина они дошли до полуфинала.

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В рамках летней предсезонки «Ак Барс» вышел на лед 12 раз. В 12 встречах казанцы одержали 8 побед в основное время. Остальные поединки «барсы» сдали.

«Куньлунь»

Азиатский представитель Континентальной хоккейной лиги свой первый матч новой кампании провел в Нижнекамске, где был раздавлен «Нефтехимиком» — 1:5.

В матче с «нефтяниками» «Куньлунь» заметно уступал и по игре, и по статистическим показателям. За час пекинцы нашли моменты для 20 бросков, 5% из которых трансформировались в единственный гол.

Если говорить о прошлом сезоне, то в нем «Куньлунь» был одним из худших. В 60 встречах китайской команде удалось набрать всего 34 балла, из-за чего она оказалась последней на Востоке.

Перед новым турниром «Куньлунь» под руководством Айвана Занатты вышел на лед в 11 товарищеских матчах, в пяти из которых он оказался сильнее соперников.

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.60, а на победу «Куньлуня» — 8.20.

На старте КХЛ 21/22 «Ак Барс» легко разделался с одним из труднейших оппонентов Запада, в то время как пекинцы отлетели в игре со средним представителем Востока.