В четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Белл Центре» 21 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

В дебюте Кубка Стэнли сезона 2020/21 канадский клуб из Квебека встретился с лидером «Северного дивизиона» — «Торонто». В противостоянии с «Мэйпл Лифс» «Хабс» провели семь поединков — 4:3.

В отличие от напряга в первой серии, четвертьфинал Кубка сложился для «Монреаля» гораздо проще. В четырех матчах с «Виннипегом» «трехцветные» взяли верх — 4:0.

В полуфинале подопечные Доминика Дюшарма пытаются навязать борьбу «Вегасу». В первой встрече, прошедшей на «Т-Мобайла Арене», канадцы были разгромлены (1:4).

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Во второй же игре в Парадайсе «Монреаль» оказался сильнее. А в первом матче в «Белл Центре» команда Дюшарма дожала «Вегас» в дополнительное время (3:2 ОТ).

«Вегас»

Коллектив из Невады на старте Кубка Стэнли также провел энергозатратную серию с «Миннесотой». Противостояние с «дикарями» дошло до семи матчей — 4:3.

В четвертьфинальном раунде «Вегас» устроил зарубу с «Колорадо». В первых матчах «Голден Найтс» проиграли, а затем четырежды кряду прибили «Эвеланш» — 4:2.

В полуфинале Кубка подопечные Питера Дебура попали на «Монреаль». Начало серии «рыцари» встретили дома. В одной игре на «Т-Мобайл Арене» была победа (4:1).

А после успешного выступления «Вегас» уступил на своем льду (2:3). Отправившись в Канаду, «отбросы» не смогли справиться с «Монреалем» в овертайме (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Монреаля» оценивается в 3.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Вегаса» — 1.97.

Будучи бесспорным фаворитом серии, «Вегас» начал загонять сам себя в неприятную ситуацию. Из-за собственных ошибок «отбросы» стали проигрывать в серии .

Перед возвращением домой «Голден Найтс» будут пытаться выровнять положение. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит и тотал меньше 6.5 за 2.38.