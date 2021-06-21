Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичГерои дня: Патрик Шик и Иван Перишич Сборная АнглииИгра была равна. Англичане не смогли сломить горцев на «Уэмбли» Стив Кларк и Че АдамсНеудавшееся шоу на «Уэмбли» создает интригу в группе D
  • 15:35
    • Венгрия — Франция: стартовые составы на матч Евро-2020
  • 11:39
    • Матч Россия — Дания будет судить Клеман Тюрпен
  • 06:53
    • Гол Родригеса принес Аргентине победу над Уругваем на Кубке Америки
  • 09:20
    • Капризов может вернуться в ЦСКА
  • 09:08
    • УЕФА опроверг информацию об отмене всех матчей под своей эгидой в Белоруссии
    Все новости спорта

    «Вегас» начнет приходить в себя?

    «Монреаль» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч Кубка Стэнли 21 июня 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монреаль» — «Вегас»
    В четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Белл Центре» 21 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Июня 2021 года
    Монреаль
  • Кубок Стэнли
    •  Монреаль 03:00 Вегас Вегас
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Монреаль»

    В дебюте Кубка Стэнли сезона 2020/21 канадский клуб из Квебека встретился с лидером «Северного дивизиона» — «Торонто». В противостоянии с «Мэйпл Лифс» «Хабс» провели семь поединков — 4:3.

    В отличие от напряга в первой серии, четвертьфинал Кубка сложился для «Монреаля» гораздо проще. В четырех матчах с «Виннипегом» «трехцветные» взяли верх — 4:0.

    В полуфинале подопечные Доминика Дюшарма пытаются навязать борьбу «Вегасу». В первой встрече, прошедшей на «Т-Мобайла Арене», канадцы были разгромлены (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Во второй же игре в Парадайсе «Монреаль» оказался сильнее. А в первом матче в «Белл Центре» команда Дюшарма дожала «Вегас» в дополнительное время (3:2 ОТ).

    «Вегас»

    Коллектив из Невады на старте Кубка Стэнли также провел энергозатратную серию с «Миннесотой». Противостояние с «дикарями» дошло до семи матчей — 4:3.

    В четвертьфинальном раунде «Вегас» устроил зарубу с «Колорадо». В первых матчах «Голден Найтс» проиграли, а затем четырежды кряду прибили «Эвеланш» — 4:2.

  • Кубок Стэнли. «Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»
  • «Канадиенс» обыграли «рыцарей» в третьем поединке противостояния
  • Сегодня

    • В полуфинале Кубка подопечные Питера Дебура попали на «Монреаль». Начало серии «рыцари» встретили дома. В одной игре на «Т-Мобайл Арене» была победа (4:1).

    А после успешного выступления «Вегас» уступил на своем льду (2:3). Отправившись в Канаду, «отбросы» не смогли справиться с «Монреалем» в овертайме (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Монреаля» оценивается в 3.44, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Вегаса» — 1.97.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Будучи бесспорным фаворитом серии, «Вегас» начал загонять сам себя в неприятную ситуацию. Из-за собственных ошибок «отбросы» стали проигрывать в серии.

    Перед возвращением домой «Голден Найтс» будут пытаться выровнять положение. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит и тотал меньше 6.5 за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Берреттини — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 15:01
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.66
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.17
  • Экспресс дня 19 июня
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.64
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Криштиану Роналду
  • Рекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию
    • 22:00 15/06/2021
    «Монреаль» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.06.2021. Прогнозы на хоккей. «Вегас» начнет приходить в себя?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры