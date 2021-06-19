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    Кубок Стэнли. «Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»

    «Канадиенс» обыграли «рыцарей» в третьем поединке противостояния

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    «Монреаль» — «Вегас»
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    «Монреаль» — «Вегас»

    «Монреаль» — «Вегас» 3:2 ОТ

    «Монреаль» выиграл у «Вегаса» в третьем матче третьего раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

    Автором решающей шайбы стал Джош Андерсон, который оформил в этой игре дубль, еще один гол забил Коул Кофилд. Защитник «Канадиенс» Александр Романов участия в матче не принимал. В составе проигравших отличились Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

    НХЛ Плей-офф Третий раунд Третий матч
    «Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Руа — 3, 23:16 — 0:1. Кауфилд — 2 (Сузуки), 23:54 — 1:1. Пьетранджело — 4 (Пачиоретти, Носек), 42:22 — 1:2. Андерсон — 2, 58:05 — 2:2. Андерсон — 3 (Байрон, Котканиеми), 72:53 — 3:2Вратари: Прайс — ФлериШтраф: 8-4Броски: 27 (3+5+13+6) — 45 (17+13+10+5)Счет серии: 2:1

    «Монреаль» вышел вперед в серии — 2:1. Четвертый матч команд запланирован на 21 июня.

    «Монреаль» — «Вегас»
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