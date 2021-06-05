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    «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч Кубка Стэнли 5 июня 2021 года

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    «Тампа-Бэй» — «Каролина». Третий матч серии
    В четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Амали Арене» 5 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Июня 2021 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 23:00 Каролина Каролина
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Тампа-Бэй»

    Первый плей-офф раунд Кубка Стэнли свел «Тампу-Бэй» с соперником из одного штата. С «Флоридой» «молнии» провели шесть матчей и обыграли «Пантерз» четыре раза.

    Принципиальное противостояние началось для «Тампы-Бэй» с двух гостевых побед (5:4; 3:1), после чего дома сине-белые потерпели поражение (5:6 ОТ) и разнесли «котов» (6:2).

    В двух последних встречах серии команда Джона Купера крупно слилась (1:4) и разбила «Флориду» (4:0). В четвертьфинале «Тампа» попала на лидера Центрального дивизиона.

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    В дуэли с «Каролиной» гости из Флориды здорово стартанули на «PNC-арене» (2:1; 2:1). А в первом домашнем матче «Тампе» не удалось развить преимущество в серии до трех побед (2:3 ОТ).

    «Каролина»

    Как и соперник по четвертьфиналу, «Каролина» также провела энергозатратную серию на стадии 1/8. В этом раунде она встретилась с «Нэшвиллом», с которым зарубилась в шести поединках.

    Неплохую фору «Каролина» обеспечила себе уже на старте их противостояния, добыв парочку крупных побед дома (5:2; 3:0). А в гостях «Кейнс» дважды проиграли (4:5 ОТ; 3:4 ОТ).

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    • Следующие матчи также закончились в дополнительное время, но не сей раз сильнее оказались «ураганы» (3:2 ОТ; 4:3 ОТ). Четвертьфинал команда Рода Бриндамора начинала в родных стенах.

    На своем льду хоккеисты из Роли дважды проиграли «Тампе-Бэй» с одинаковым счетом — 1:2. Сократить разрыв в серии «Каролина» смогла в непростой встрече на «Амали Арене» (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Каролины» — 3.12.

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    Пока соперники в этой серии обыгрывают друг друга только в гостях. Каждый из трех поединков проходил без ярко выраженного преимущества со стороны какой-либо команды.

    На «Амали Арене» «Кейнс» уже вытащили одну встречу. Повторить этот успех коллектив Бриндамора должен и в четвертом поединке серии. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с форой 0 за 2.14.

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