Кубок Стэнли. «Тампа» проиграла «Каролине», «Бостон» взял верх над «Айлендерс»

«Айлендерс» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Бостон» переиграл «Айлендерс» в овертайме третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. На 6-й минуте Крэйг Смит вывел «Бостон» вперед. «Айлендерс» отыгрались на 55-й минуте благодаря шайбе Мэтью Барзала. Победный гол забил Брэд Маршанд на 4-й минуте овертайма.

НХЛ Плей-офф Восточный дивизион Второй раунд Третий матч «Айлендерс» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Смит — 2 (Холл, Грызлик), 5:52 — 0:1. Барзал — 1 (Палмиери, Пулок), 54:34 — 1:1. Маршан — 5 (Макэвой, Бержерон), 63:36 — 1:2Вратари: Варламов — РаскШтраф: 4-6Броски: 29 (7+8+9+5) — 41 (5+13+21+2)Счет в серии: 1:2

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Бостона». Четвертый матч команды проведут в ночь на 6 июня.

«Айлендерс» — «Бостон»

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 2:3 ОТ

«Каролина» обыграла «Тампу» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Джордан Стаал. Форвард «молний» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников сделал один ассист.

НХЛ Плей-офф Центральный дивизион Второй раунд Третий матч «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Пеши — 2 (Свечников, Ахо), 25:15 — 0:1. Ахо — 6 (Терявяйнен, Слэвин), 27:40 — 0:2. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Стэмкос), 28:57 — 1:2. Киллорн — 6 (бол., Кучеров, Пойнт), 36:18 — 2:2. Стаал — 5 (бол., Ахо, Терявяйнен), 65:57 — 2:3Вратари: Василевский — МразекШтраф: 4-6Броски: 37 (10+13+9+5) — 27 (9+9+5+4)Счет в серии: 2:1

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Тампы». Четвертый матч команды проведут 5 июня.