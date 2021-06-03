Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Болл Арене» 3 июня. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Команда из Денвера в 1/8 финала Кубка Стэнли попала на «Сент-Луис». Ни один из матчей против «музыкантов» не доставил «Эвс» никаких проблем, благодаря чему они уверенно затащили серию — 4:0.

На старте их противостояния «Колорадо» добыл две победы на «Болл Арене», в которых оформил себе преимущество в 3 шайбы (4:1; 6:3).

Не допустил осечек коллектив Джареда Беднара и в «Энтерпрайз-центре». В обоих гостевых поединках «Эвеланш» разнесли «Сент-Луис» (5:1; 5:2).

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Мощно «Колорадо» стартанул и в четвертьфинале, разгромив дома «Вегас» (7:1). В 56 встречах регулярного чемпионата «Эвс» одержали 82 балла и заняли первое место в Западном дивизионе.

«Вегас»

Ребята из Невады провели напряженную серию с «Миннесотой». Противостояние в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли дошло до семи поединков.

В первом же матче «Вегас» сдался в овертайме (0:1 ОТ). Однако в трех других играх «отбросы» добыли крупные победы в основное время (3:1; 5:2; 4:0).

Заполучив солидное преимущество, команда Питера Дебура потерпела две неудачи (2:4; 0:3). А в седьмой встрече этой дуэли «Голден Найтс» снесли «Миннесоту» (6:2).

Начало четвертьфинальной серии «Вегас» смазал, влетев «Колорадо» (1:7). В регулярном чемпионате хоккеисты из Невады заработали 82 балла и финишировали вторыми в рейтинге Западного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Колорадо» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Вегаса» — 3.38.

Дебютная игра оказалась для «Эвеланш» легкой прогулкой, однако это не значит, что команда Беднара ослабит хватку и позволит «Вегасу» играть на своем льду первым номером.