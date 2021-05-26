Казахстан
После трех матчей в рамках мирового первенства казахстанская сборная имеет в своем активе 4 балла. В турнирной таблице группы B она занимает пятую позицию.
Текущий турнир стартовал для Казахстана
Непростым получился и второй поединок. Команда Юрия Михайлиса сошлась с Финляндией. И снова за час игры стороны не выявили победителя. Свое Казахстан взял в послематчевых бросках (2:1 Б).
Недавнюю же встречу «барсы» провели неудачно. В поединке с США команда Казахстана приняла в свой створ 52 броска, три из которых стали голевыми. Забить в ответ коллективу Михайлиса не удалось (0:3).
Германия
Немецкая команда на этом чемпионате мира
Первый поединок Германия провела против Италии. Во встрече, где немцы считались бесспорными фаворитами, итальянцы решили устроить голевую зарубу. Но такая дерзость им навредила и помогла «орлятам» выиграть (9:4).
Ярко команда Тони Седерхольма провела и второй матч чемпионата. В дуэли с Норвегией немцы показали достойный процент реализации (19.23%) и добыли крупную победу (5:1).
Не без сенсации прошел третий поединок с участием Германии. В этом туре «орлы» одержали верх над Канадой, которая, несмотря на собственные страдания, считается грозным соперником. Игра закончилась со счетом — 3:1.
Прогноз и ставка
Победа Казахстана оценивается в 5.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу Германии — 1.50.
Немецкая сборная на этом чемпионате мира идет без осечек. Теперь их соперником будет крепкий Казахстан, который умеет терпеть в обороне, хотя матч с США не совсем отражает эту суть.
После поражения от Штатов ребята Михайлиса будут и сами пытаться заработать очки, но немцы свое не упустят. Наши прогноз и ставка — победа Германии в 2-3 шайбы с коэффициентом 2.65.