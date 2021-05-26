В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Казахстан сыграет с Германией. Матч пройдет на «Арене Рига» 26 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Казахстан — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

После трех матчей в рамках мирового первенства казахстанская сборная имеет в своем активе 4 балла. В турнирной таблице группы B она занимает пятую позицию.

Текущий турнир стартовал для Казахстана максимально затратно . В первой игре «барсы» противостояли Латвии. Встреча с хозяевами дошла до серии буллитов, в которой казахстанцы оказались сильнее (3:2 Б).

Непростым получился и второй поединок. Команда Юрия Михайлиса сошлась с Финляндией. И снова за час игры стороны не выявили победителя. Свое Казахстан взял в послематчевых бросках (2:1 Б).

Недавнюю же встречу «барсы» провели неудачно. В поединке с США команда Казахстана приняла в свой створ 52 броска, три из которых стали голевыми. Забить в ответ коллективу Михайлиса не удалось (0:3).

Германия

Немецкая команда на этом чемпионате мира выглядит очень солидно . На данный момент ей удалось заработать 9 баллов в трех встречах, благодаря чему бундестим возглавляет группу B.

Первый поединок Германия провела против Италии. Во встрече, где немцы считались бесспорными фаворитами, итальянцы решили устроить голевую зарубу. Но такая дерзость им навредила и помогла «орлятам» выиграть (9:4).

Ярко команда Тони Седерхольма провела и второй матч чемпионата. В дуэли с Норвегией немцы показали достойный процент реализации (19.23%) и добыли крупную победу (5:1).

Не без сенсации прошел третий поединок с участием Германии. В этом туре «орлы» одержали верх над Канадой, которая, несмотря на собственные страдания, считается грозным соперником. Игра закончилась со счетом — 3:1.

Прогноз и ставка

Победа Казахстана оценивается в 5.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу Германии — 1.50.

Немецкая сборная на этом чемпионате мира идет без осечек. Теперь их соперником будет крепкий Казахстан, который умеет терпеть в обороне, хотя матч с США не совсем отражает эту суть.

После поражения от Штатов ребята Михайлиса будут и сами пытаться заработать очки, но немцы свое не упустят. Наши прогноз и ставка — победа Германии в 2-3 шайбы с коэффициентом 2.65.