Швейцария
На данный момент швейцарская сборная замыкает тройку лидеров в турнирной таблице группы A. После двух матчей она имеет в своем активе 6 зачетных баллов.
К первому поединку на турнире Швейцария подходила в качестве аутсайдера. Но в дуэли с Чехией «крестоносцы» перестреляли соперников и одержали разгромную победу (5:2).
Во второй игре команда Патрика Фишера считалась фаворитом и благополучно подтвердила этот статус. В матче с Данией швейцарцы спокойно справились с четырьмя бросками в створ собственных ворот, а сами нашли свой момент еще в первом периоде (1:0).
В прошлом розыгрыше чемпионата мира Швейцария оказалась четвертой в группе B. В семи матчах она заработала 12 очков, а в плей-офф сразу же слилась Канаде в овертайме (2:3 ОТ).
Швеция
Старт чемпионата мира
В первой встрече Швеция столкнулась с жестким натиском Дании и вынуждена была биться в результативной перестрелке. Но это сражение «три короны» проиграли (3:4).
Во втором матче коллектив Юхана Гарпенлева также не справился с командой, которая считалась аутсайдером. В поединке с Белоруссией желто-синие уступили минимально (0:1).
Прошлый чемпионат мира шведская сборная закончила третьей в группе B, набрав 15 баллов в семи встречах. А в четвертьфинале она влетела Финляндии в овертайме (4:5 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа Швейцарии оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Швеции — 2.52.
В грядущем матче проблемы Швеции могут усугубиться, поскольку встречается команда с сильным противником, готовым в текущем турнире бороться на очки с любой сборной.
«Крестоносцы» находится сейчас в хорошей форме, поэтому они могут спокойно укреплять свои позиции в зоне плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа Швейцарии за 2.39.