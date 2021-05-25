В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет со Швецией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 25 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Швейцария — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

На данный момент швейцарская сборная замыкает тройку лидеров в турнирной таблице группы A. После двух матчей она имеет в своем активе 6 зачетных баллов.

К первому поединку на турнире Швейцария подходила в качестве аутсайдера. Но в дуэли с Чехией «крестоносцы» перестреляли соперников и одержали разгромную победу (5:2).

Во второй игре команда Патрика Фишера считалась фаворитом и благополучно подтвердила этот статус. В матче с Данией швейцарцы спокойно справились с четырьмя бросками в створ собственных ворот, а сами нашли свой момент еще в первом периоде (1:0).

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В прошлом розыгрыше чемпионата мира Швейцария оказалась четвертой в группе B. В семи матчах она заработала 12 очков, а в плей-офф сразу же слилась Канаде в овертайме (2:3 ОТ).

Швеция

Старт чемпионата мира шведская команда откровенно проваливает . После двух поединков она не имеет ни единого балла и условно занимает шестое место в таблице группы A.

В первой встрече Швеция столкнулась с жестким натиском Дании и вынуждена была биться в результативной перестрелке. Но это сражение «три короны» проиграли (3:4).

Во втором матче коллектив Юхана Гарпенлева также не справился с командой, которая считалась аутсайдером. В поединке с Белоруссией желто-синие уступили минимально (0:1).

Прошлый чемпионат мира шведская сборная закончила третьей в группе B, набрав 15 баллов в семи встречах. А в четвертьфинале она влетела Финляндии в овертайме (4:5 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа Швейцарии оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Швеции — 2.52.

В грядущем матче проблемы Швеции могут усугубиться, поскольку встречается команда с сильным противником, готовым в текущем турнире бороться на очки с любой сборной.

«Крестоносцы» находится сейчас в хорошей форме, поэтому они могут спокойно укреплять свои позиции в зоне плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа Швейцарии за 2.39.