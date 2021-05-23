В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 23 мая. Начало встречи — в 21:30 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Серия в Северной Каролине закончилась для ребят из Теннесси провалом. Уже в первом поединке «саблезубые», несмотря на достойное сопротивление в двух периодах, уступили «кейнс» с крупным счетом (2:5).

Беды «Нэшвилла» продолжились и во второй игре, где гости не реализовали ни один из 32 ударов в створ. Зато в собственные ворота они получили от «Каролины» треху (0:3).

На своем льду подопечные Джона Хайнса устроили голевую зарубу. На двоих команды нанесли 110 бросков в рамку, а сами «хищники» вырвали победу в дополнительное время (5:4 ОТ).

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В регулярном чемпионате «Нэшвилл» оказался на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 поединках клуб из Теннесси заработал 64 балла.

«Каролина»

Коллектив из Роли максимально удачно стартанул в домашней части противостояния. В первой игре «Кейнс» возились с «Нэшвиллом» до третьего периода, а в заключительной двадцатиминутке расстреляли ворота гостей (5:2).

Легче для «Каролины» прошла вторая встреча, где хозяева справились со 100% попыток «Нэшвилла» забить. Сами «ураганы» стрельнули в створ 31 раз, три момента оказались успешными (3:0).

Отправившись в Теннесси, команда Рода Бриндамора столкнулась с серьезным давлением хозяев и сама пыталась играть активно впереди. Их голевая рубка дошла до овертайма, однако там «Кейнс» уже не справились с «Нэшвиллом» (4:5 ОТ).

В регулярном чемпионате команде из Роли удалось заработать 80 очков в 56 встречах. Благодаря таким показателям, она финишировала первой в рейтинге Центрального дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Каролины» — 2.22.

В третьем матче «Нэшвилл» сам на себя обозлился за прошлые неудачи, что позволило ему проявить все сильные стороны своей атаки в третьей игре.

Теперь «ураганы», которые все же являются фаворитами, внимательнее присмотрятся к сопернику и не позволят себе недооценки оппонента. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.67.