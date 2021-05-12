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    Финляндия и Чехия сыграют результативно?

    Финляндия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч чешских игр Евротура 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
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    Чехия в матче Кубка Beijer
    В матче чешских игр Евротура Финляндия сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 12 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    В общем зачете Евротура 2020/21 финская сборная находится на последнем месте в квартете. На ее счету имеется всего 8 баллов, добытых в девяти играх.

    В Кубке Карьяла Финляндия потерпела два поражения и один раз победила. Сперва она крупно влетела России (2:6) и уступила Чехии (0:2). А позже финны обыграли Швецию (3:2).

    Кубок Первого канала подопечные Юкки Ялонена начали с победы над Чехией (4:3). Но после той встречи «львы» были разгромлены Швецией (1:4) и Россией (1:5).

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    Неудачно сборная Финляндии провела и Кубок Beijer. Сперва финны слились россиянам (2:3), затем они разделались с Чехией (3:2 Б) и оказались слабее шведов (0:3).

    Чехия

    Чешская сборная в общей таблице Евротура 2020/21 оказалась на втором месте. В девяти поединках ей удалось набрать 11 очков, но россиян, идущих первыми, эта команда догнать не сможет.

    Новый розыгрыш Евротура Чехия начала с побед в Кубке Карьяла над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). Позже было разгромное поражение от России (0:3).

    В Кубке Первого канала подопечные Филипа Пешана уступили финнам (3:4) и россиянам (1:4), после чего они прибили шведов (4:1). Ну а в играх Beijer Чехия слилась Швеции (2:3 ОТ), Финляндии (2:3 Б) и России (4:7).

    В конце апреля и начале мая Чехия успела провести шесть товарняков, в ходе которых она обыграла Австрию (5:0; 7:2), Германию (4:1; 5:4) и Словакию (2:0; 2:1).

    Прогноз

    Победа Финляндии оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Чехии — 2.61.

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    В двух очных матчах из трех в текущем сезоне Евротура эти сборные не забивали больше 4 голов в основное время.

    Учитывая, что у них нет особой турнирной мотивации и в текущем Евротуре, голевой зарубы в очередном поединке может и не быть. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.63.

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