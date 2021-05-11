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    Как между собой сыграют «Нэшвилл» и «Каролина»?

    «Нэшвилл» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 11 мая 2021 года

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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 11 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.90
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  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    В 55 играх сезона команде из Теннесси удалось заработать 62 балла, благодаря чему она пробилась в плей-офф с четвертого места в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    С 27 апреля по 2 мая «Нэшвилл» трижды выступил на своем льду, добыв парочку важных побед. Сперва «саблезубые» сошлись с «Флоридой» и разгромили «котов» (4:1).

    Затем была осечка во второй стыковой игре с «Флоридой» (4:7). Но позже состоялся матч прямых конкурентов за место в топ-4, где «Предс» вырвали победу у «Далласа» в дополнительное время (1:0 ОТ).

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    После успешного поединка с «шерифами» «Нэшвилл» в гостях прихлопнул (4:3 ОТ) и проиграл (2:4) «Коламбусу» (2:4). Еще в одной важной встрече «хищники» разобрались с «Каролиной» (3:1).

    «Каролина»

    Команда из города Роли идеально для себя провела «регулярку». В 55 поединках она набрала 80 очков. Благодаря этому, она официально закончит сезон на первом месте в Центральном дивизионе.

    Недавно «Каролина» стрельнула серией из пяти побед подряд. Единственный домашний матч в упомянутом отрезке «Кейнс» провели против «Далласа» 28 апреля (5:1).

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    • Остальные игры «ураганы» обернули в свою пользу в родных стенах. Подопечные Рода Бриндамора победили «Детройт» (3:1), «Коламбус» (2:1 ОТ) и «Чикаго» (5:2; 6:3).

    Далее «Каролина» провела еще одну встречу с «Блэкхокс». В ней ребята из Роли потерпели поражение (1:2 ОТ). Позже «Кейнс» еще и влетели «Нэшвиллу» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Каролины» — 2.21.

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    Только в последнем матче регулярного первенства «Нэшвилл» может расслабиться, поскольку лишь недавно он обеспечил себе место в плей-офф, выиграв конкуренцию у «Далласа».

    «Каролина» с ее амбициями может попробовать закончить сезон с набранными очками. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с форой 0 за 1.63.

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