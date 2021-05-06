В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадский клуб из Онтарио находится сейчас на шестом месте в зачете Северного дивизиона. В 52 поединках «регулярки» ему удалось заработать 45 баллов.

С 17 по 23 января «Оттава» добыла три победы подряд. В ходе данного промежутка времени «сенаторы» успели обыграть «Монреаль» (4:0), «Калгари» (4:2) и «Ванкувер» (3:0).

В следующей встрече подопечные Ди Джея Смита оборвали собственную успешную серию поражением от «Ванкувера» (2:4). В двух домашних поединках с «Накс» «полководцы» были сильнее (2:1; 6:3).

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Позже коллектив из провинции Онтарио уступил «Монреалю» в «Белл Центре» (2:3 ОТ). В последнем матче «Оттава» одержала верх над «Виннипегом» (2:1).

«Монреаль»

Хоккейный клуб из провинции Квебек провел в чемпионате 51 встречу и заработал 57 баллов. В Северном дивизионе «Хабс» находятся на четвертом месте.

С 20 по 27 апреля «Монреаль» пять раз подряд сыграл на выезде. Сперва были гостевые матчи с «Эдмонтоном», в которых «трехцветные» потерпели поражение (1:4) и добыли победу (4:3).

Затем подопечные Доминика Дюшарма успели дважды крупно проиграть «Калгари» (2:4; 2:5), после чего они победили «Флеймз» в третьем стыковом поединке (2:1).

В домашних встречах «Монреаль» был раздавлен «Торонто» (4:1), а затем он разобрался с «Виннипегом» (5:3). Позже «славные» одержали верх над «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Оттавы» оценивается в 3.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Монреаля» — 1.91.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Оттава» в последнее время проводит неплохие поединки и часто радует тренера высокой результативностью.

Дома «Сенс» способны подпортить жизнь любому клубу дивизиона, включая и «Монреаль», который близок к выходу в плей-офф. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.