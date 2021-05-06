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    Поединок в Оттаве закончится результативно?

    «Оттава» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Монреаль»
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    Филип Густавссон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оттава»

    Канадский клуб из Онтарио находится сейчас на шестом месте в зачете Северного дивизиона. В 52 поединках «регулярки» ему удалось заработать 45 баллов.

    С 17 по 23 января «Оттава» добыла три победы подряд. В ходе данного промежутка времени «сенаторы» успели обыграть «Монреаль» (4:0), «Калгари» (4:2) и «Ванкувер» (3:0).

    В следующей встрече подопечные Ди Джея Смита оборвали собственную успешную серию поражением от «Ванкувера» (2:4). В двух домашних поединках с «Накс» «полководцы» были сильнее (2:1; 6:3).

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    Позже коллектив из провинции Онтарио уступил «Монреалю» в «Белл Центре» (2:3 ОТ). В последнем матче «Оттава» одержала верх над «Виннипегом» (2:1).

    «Монреаль»

    Хоккейный клуб из провинции Квебек провел в чемпионате 51 встречу и заработал 57 баллов. В Северном дивизионе «Хабс» находятся на четвертом месте.

    С 20 по 27 апреля «Монреаль» пять раз подряд сыграл на выезде. Сперва были гостевые матчи с «Эдмонтоном», в которых «трехцветные» потерпели поражение (1:4) и добыли победу (4:3).

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    • Затем подопечные Доминика Дюшарма успели дважды крупно проиграть «Калгари» (2:4; 2:5), после чего они победили «Флеймз» в третьем стыковом поединке (2:1).

    В домашних встречах «Монреаль» был раздавлен «Торонто» (4:1), а затем он разобрался с «Виннипегом» (5:3). Позже «славные» одержали верх над «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 3.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Монреаля» — 1.91.

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    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Оттава» в последнее время проводит неплохие поединки и часто радует тренера высокой результативностью.

    Дома «Сенс» способны подпортить жизнь любому клубу дивизиона, включая и «Монреаль», который близок к выходу в плей-офф. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.69.

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