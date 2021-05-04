В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Клуб из Филадельфии, Пенсильвания, провел в чемпионате 51 встречу и заработал в ней 51 очко. С такими показателями команда находится на шестом месте в рейтинге Восточного дивизиона.

Пару недель назад «Филадельфия» дважды принимала «Айлендерс» в «Веллс Фарго Центре». В этих матчах «летчики» остались без набранных баллов (3,6; 0:1 ОТ).

Далее команда Алена Виньо отправилась в «Мэдисон Сквер Гарден», где победила (3:2) и проиграла «Рейнджерс» (1:4). А соперником оранжевых в четырех следующих встречах был «Нью-Джерси».

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В первом поединке с «Девилз» «Филадельфия» оказалась сильнее (4:3 Б). Три других матча закончились для коллектива Виньо поражениями (4:6; 3:5; 1:4).

«Питтсбург»

Еще один клуб из Пенсильвании провел в регулярном сезоне 52 поединках и набрал в них 71 очко. В зачете Восточного дивизиона он занимает первую позицию.

18 апреля «Питтсбург» в «КиБанк Центре» потерпел поражение от «Баффало» (2:4), после чего провел отрезок из четырех побед подряд на своем льду.

Трижды в этой позитивной серии «пингвины» разобрались с «Нью-Джерси» (7:6; 5:1; 4:2). А еще в одной игре подопечные Майка Салливана взяли верх над «Бостоном» (1:0).

Перестали выигрывать «Пенс» во второй стыковой встрече с «Брюинз» (1:3), но вернуться к победам «Питтсбургу» удалось в двух последних поединках с «Вашингтоном» (4:5 ОТ; 3:0).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 3.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Питтсбурга» — 1.99.

Два принципиальных соперника встретились в текущем сезоне шесть раз. В пяти поединках они забивали друг другу суммарно 7+ голов, а четырежды сильнее была «Филадельфия».

Сейчас «летчики» далеки от нормальной игровой формы, в то время как «Пенс» уже вышли в плей-офф. Подопечные Салливана выглядят уверенно и готовы разделаться с противником. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.06.