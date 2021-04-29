В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Коллектив из Невады провел в регулярном чемпионате 47 матчей, в которых заработал 70 очков. Обеспечив себе выход в плей-офф, он занимает первое место в Западном дивизионе.

Последний раз «Вегас» проигрывал 8 апреля. В тот день «отбросы» в «Энтерпрайз-центре» потерпели поражение от «Сент-Луиса».

После осечки в игре с «Блюз» команда Питера Дебура провела еще девять поединков. В этих матчах она стрельнула девятью победами. Стартовала серия с двух встреч с «Аризоной» (7:4; 1:0).

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Затем в Калифорнии «Вегас» пару раз разгромил «Лос-Анджелес» (4:2; 6:2) и «Анахайм» (4:0: 5:2). Позже «Голден Найтс» взяли верх над «Сан-Хосе» (3:2 Б; 5:2) и снова прибили «Дакс» (5:1).

«Колорадо»

Денверский клуб находится на втором месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 46 поединках регулярного чемпионата ему удалось забрать у соперников 66 баллов.

Недавно у «Колорадо» тоже была неплохая серия из пяти побед кряду в основное время. Началась она после серьезной неудачи в гостевой игре с «Миннесотой» 8 апреля (3:8).

Пережив крупное поражение, команда Джареда Беднара дважды прихлопнула «Анахайм» (2:0; 4:1), после чего на своем льду она разделалась с «Аризоной» (4:2).

Соперником «Эвс» в четырех последних встречах оказался «Сент-Луис». В «Энтерпрайз-центре» «Колорадо» добыл две победы (4:3; 4:2), а затем потерпел две неудачи (3:5; 1:4).

Прогноз

Победа «Вегаса» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Колорадо» — 2.54.

На «Т-Мобайл Арене» состоится встреча лидеров «Запада», которые оформили себе путевку в плей-офф.

Обе команды находятся в хорошей форме, но особой турнирной мотивации на концовку «регулярки» они не имеют. В противостоянии тяжеловесов дивизиона сверхрезультативности ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.68.