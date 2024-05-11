В третьем матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса также пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

Последние матчи: «Иноходцы» осложнили себе задачу в дуэли против «Нью-Йорка», проиграв во второй встрече подряд. Сначала «Индиана» проиграла со счётом 117:121, а затем уступила с результатом 121:130.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин, выбыл из строя лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон, у которого травма спины.

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Состояние команды: Лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон во втором матче серии против «Нью-Йорка» провёл 34 минуты и 41 секунду игрового времени. За это время защитник команды набрал 34 очка, совершил 6 подборов и отдал 9 передач.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

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Последние матчи: Джален Брансон сыграл ключевую роль во втором победном матче «Нью-Йорка» против «Индианы», набрав 29 очков.

Не сыграют: 7 баскетболистов «Нью-Йорка» находятся в лазарете команды. Под вопросом участие в третьем матче серии лидера команды Джалена Брансона, который травмировал ногу. Вне игры также — Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон и О Джи Ануноби — с травмой подколенного сухожилия.

Состояние команды: «Никсы» выдают победную серию, которая состоит из трех матчей. «Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» (130:121, 121:117) и «Филадельфии» (118:115) в плей-офф НБА.

Статистика для ставок

В стартовых матчах серии «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (130:121, 121:117)

Выигрышная серия «Нью-Йорка» состоит из двух матчей

Выбыли из строя лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Нью-Йорка» — 2.67.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» фактически обеспечил себе участие в полуфинале турнира. Для того, чтобы обеспечить себе место в полуфинале «никсам» нужно одержать ещё две победы. Ставим на очередную победу нью-йоркцев.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.67.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Индианы» и «Нью-Йорка» забрасывают друг другу от 240 до 250 очков.

Ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.75.