«Индиана»
Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса также пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).
Последние матчи: «Иноходцы» осложнили себе задачу в дуэли против «Нью-Йорка», проиграв во второй встрече подряд. Сначала «Индиана» проиграла со счётом 117:121, а затем уступила с результатом 121:130.
Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин, выбыл из строя лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон, у которого травма спины.
Состояние команды: Лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон во втором матче серии против «Нью-Йорка» провёл 34 минуты и 41 секунду игрового времени. За это время защитник команды набрал 34 очка, совершил 6 подборов и отдал 9 передач.
«Нью-Йорк»
Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.
Последние матчи: Джален Брансон сыграл ключевую роль во втором победном матче «Нью-Йорка» против «Индианы», набрав 29 очков.
Не сыграют: 7 баскетболистов «Нью-Йорка» находятся в лазарете команды. Под вопросом участие в третьем матче серии лидера команды Джалена Брансона, который травмировал ногу. Вне игры также — Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон и О Джи Ануноби — с травмой подколенного сухожилия.
Состояние команды: «Никсы» выдают победную серию, которая состоит из трех матчей. «Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» (130:121, 121:117) и «Филадельфии» (118:115) в плей-офф НБА.
Статистика для ставок
- В стартовых матчах серии «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (130:121, 121:117)
- Выигрышная серия «Нью-Йорка» состоит из двух матчей
- Выбыли из строя лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Нью-Йорка» — 2.67.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Нью-Йорк» фактически обеспечил себе участие в полуфинале турнира. Для того, чтобы обеспечить себе место в полуфинале «никсам» нужно одержать ещё две победы. Ставим на очередную победу нью-йоркцев.
Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.67.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Индианы» и «Нью-Йорка» забрасывают друг другу от 240 до 250 очков.
Ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.75.