10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Реймс». Начало встречи — в 22:00 мск. «Брест» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» сейчас находится в топ-3. Набрано 57 очков в 32 играх.

«Брест» одержал 16 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Забито 49 голов и 33 пропущено.

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Последние матчи: В прошлом месяце «Брест» одержал две победы. Были обыграны «Мец» и «Ренн».

Май «Брест» начал с ничьи. Команда разошлась миром с «Нантом».

Не сыграют: Локо (дисквалификация).

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: «Бресту» не хватает стабильности. Команда претендует на медали, однако много забивает и пропускает.

До этого «Брест» уступил «Лиону» со счетом 3:4, но смог победить «Мец» (4:3) и «Ренн» (5:4).

Высока вероятность, что клуб в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Возможно, удастся попасть сразу в групповой этап.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» располагается в середине таблицы. Команда может спокойно доигрывать нынешний сезон.

В 31-м матче клуб набрал 40 очков. На данный момент «Реймс» находится на 12-й позиции в таблице. Зафиксированы 11 побед, 7 ничьих и 13 поражений.

Последние матчи: В апреле «Реймс» выглядел просто ужасно. Клуб из четырех матчей проиграл три.

Ранее «Реймс» уступил «Страсбургу», «Монпелье» и «Клермону». За 270 минут в сумме было пропущено 9 голов.

Не сыграют: Де Смет (дисквалификация). Атангана-Эдоа, Буси, Окуму — травмированы.

Состояние команды: «Реймсу» не угрожает вылет из Лиги 1. Возможно, в связи с этим команда не впечатляет результатами.

В последний раз «Реймс» побеждал в Лиге 1 еще 17 марта. Тогда со счетом 2:1 дома был обыгран «Мец».

В первом круге «Реймс» дома потерпел поражение. Команда уступила «Бресту» со счетом 1:2.

Статистика для ставок

В апреле «Брест» одержал две победы

«Реймс» в прошедшем месяце из четырех матчей проиграл три

В первом круге «Брест» победил в гостях 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.11.

Прогноз: «Брест» нацелен в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Нельзя терять очки. Хозяева должны добиться успеха.

Ставка: победа «Бреста» за 1.70.

Прогноз: Команды смогут дисциплинированно сыграть в обороне. За 90 минут не будет забито больше двух голов.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.11