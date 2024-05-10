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    В Ницце будут забивать

    «Ницца» — «Гавр». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2024 года

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    «Ницца»
    10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Гавр». Начало игры — в 22:00 мск. «Ницца» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Мая 2024 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неплохо. На текущий момент «Ницца» находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ницца» лишь на 4 очка отстает от зоны квалификации Лиги чемпионов. Да и пропускают «орлята» нечасто: всего 25 мячей в 31 поединке.

    Ницца — Гавр: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Ницца» переиграла «Страсбург» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    «Орлята» не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и вообще, вполне способны запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Софиан Диоп, Валентин Розье — травмированы.

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    Состояние команды: ныне команда выглядит весьма симпатично. Да и в кадровом плане у «орлят» почти полная идиллия.

    Матчи против «Гавра» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ницца» выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и отомстить за поражение в первом круге (1:3) команда явно постарается.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» всеми силами старается сохранить прописку в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет относительно неплохо обороняется, пропустив 42 мяча в 32 матче. А вот уступил «Гавр» в 14 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Гавр» нанес поражение «Страсбургу» (3:1).

    В пяти последних матчах «Гавр» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    При этом с реализацией у команды явно не складывается. В среднем «Гавр» забивает в районе гола за матч.

    Не сыграют: Энди Логбо — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гавр» выглядит достаточно выгодно. Да и отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

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    В кадровом плане у команды полный ажур. Да и недавняя ничья с чемпионом ПСЖ (3:3) не может не окрылять.

    В двух своих последних матчах «Гавр» забивал по 3 мяча. Столько же команда отгрузила и «Ницце» в поединке первого круга.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Гавр» явно не будет только лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Гавр» забивает в среднем гол за матч

    • «Гавр» в двух последних матчах забивал по 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.02 и 1.92.

    Прогноз: «Ницца» сражается за попадание в топ-4, а «Гавр» борется за выживание, так что ждем атак от обеих команд.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

    Ставка: Ничья за 4.20

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    «Ницца» — «Гавр». 10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Гавр». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Гавр» с коэффициентом 2.02.
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