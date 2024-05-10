Ницца
Гавр
«Ницца»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неплохо. На текущий момент «Ницца» находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ницца» лишь на 4 очка отстает от зоны квалификации Лиги чемпионов. Да и пропускают «орлята» нечасто: всего 25 мячей в 31 поединке.
Ницца — Гавр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Ницца» переиграла «Страсбург» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
«Орлята» не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и вообще, вполне способны запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Не сыграют: Софиан Диоп, Валентин Розье — травмированы.
Состояние команды: ныне команда выглядит весьма симпатично. Да и в кадровом плане у «орлят» почти полная идиллия.
Матчи против «Гавра» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ницца» выиграла 1 раз при 2 коллизиях.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и отомстить за поражение в первом круге (1:3) команда явно постарается.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» всеми силами старается сохранить прописку в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.
Команда имеет относительно неплохо обороняется, пропустив 42 мяча в 32 матче. А вот уступил «Гавр» в 14 поединках чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Гавр» нанес поражение «Страсбургу» (3:1).
В пяти последних матчах «Гавр» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
При этом с реализацией у команды явно не складывается. В среднем «Гавр» забивает в районе гола за матч.
Не сыграют: Энди Логбо — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гавр» выглядит достаточно выгодно. Да и отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.
В кадровом плане у команды полный ажур. Да и недавняя ничья с чемпионом ПСЖ (3:3) не может не окрылять.
В двух своих последних матчах «Гавр» забивал по 3 мяча. Столько же команда отгрузила и «Ницце» в поединке первого круга.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Гавр» явно не будет только лишь обороняться.
Статистика для ставок
- «Ницца» в среднем пропускает меньше гола за матч
- «Гавр» забивает в среднем гол за матч
- «Гавр» в двух последних матчах забивал по 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.02 и 1.92.
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Прогноз: «Ницца» сражается за попадание в топ-4, а «Гавр» борется за выживание, так что ждем атак от обеих команд.
Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.
Ставка: Ничья за 4.20