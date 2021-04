НХЛ. Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо», Барабанов забил в дебютном матче за «Сан-Хосе»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил четвертую шайбу в сезоне и прервал серию из шести матчей без голов. В 22-х матчах текущего сезона россиянин набрал 13 (4+9) очков.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил 11-й гол в сезоне и достиг отметки в 60 (31+29) набранных очков в НХЛ.

«Каролина» первой из команд Центрального дивизиона обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. «Харрикейнз» впервые в истории клуба пробились в плей-офф третий сезон кряду. Во всех случаях команда сделала это под руководством Рода Бринд’Амора.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забил пятый гол в текущем чемпионате НХЛ. На счету россиянина 10 (5+5) очков в 39-ти матчах.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал третий хет-трик в сезоне и первым набрал 80 очков. В 46-ти матчах канадец забросил 28 шайб и сделал 53 результативные передачи. Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров.

Connor McDavid joined elite company in collecting his 80th point of a season in 46 games or fewer. #NHLStats pic.twitter.com/JDWbSUi2Lf