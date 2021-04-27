НХЛ. Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо», Барабанов забил в дебютном матче за «Сан-Хосе»

«Калгари» — «Монреаль» 1:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Монреаль» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Уэбер — 6 (бол., Татар, Питри), 9:59 — 0:1. Линдхольм — 15 (бол., Годро, Манджапане), 12:17 — 1:1. Тоффоли — 25 (Армиа, Сузуки), 38:05 — 1:2Вратари: Маркстрем (57:46) — АлленШтраф: 6 — 6Броски: 22 (6+8+8) — 24 (5+8+11)

«Калгари» — «Монреаль»

«Оттава» — «Ванкувер» 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Ванкувер» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Норрис — 14 (Ткачак), 10:22 — 1:0. Юолеви — 2 (Майерс, Саттер), 14:07 — 1:1. Батерсон — 17 (Ткачак), 31:41 — 2:1Вратари: Хегберг — Холтби (58:19)Штраф: 7 — 7Броски: 27 (8+13+6) — 26 (11+6+9)

«Оттава» — «Ванкувер»

«Сент-Луис» — «Колорадо» 4:1

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил четвертую шайбу в сезоне и прервал серию из шести матчей без голов. В 22-х матчах текущего сезона россиянин набрал 13 (4+9) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) Голы: Тарасенко — 4 (бол., Крюг, Хоффман), 9:25 — 1:0. Шенн — 13 (О`Райлли, Перрон), 13:34 — 2:0. Перрон — 14 (Фолк, О`Райлли), 27:02 — 3:0. Маккиннон — 19 (бол., Ландескуг, Бураковски), 28:24 — 3:1. Томас — 2 (Перрон, Сканделла), 30:53 — 4:1Вратари: Биннингтон — ЮханссонШтраф: 8 — 4Броски: 20 (5+12+3) — 32 (7+15+10)

«Сент-Луис» — «Колорадо»

«Даллас» — «Каролина» 4:3 ОТ

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил 11-й гол в сезоне и достиг отметки в 60 (31+29) набранных очков в НХЛ.

«Каролина» первой из команд Центрального дивизиона обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. «Харрикейнз» впервые в истории клуба пробились в плей-офф третий сезон кряду. Во всех случаях команда сделала это под руководством Рода Бринд’Амора.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) Голы: Павелски — 21 (бол., Робертсон, Бенн), 1:19 — 1:0. Дикинсон — 6 (Линделл, Бенн), 16:59 — 2:0. Маккормик — 1 (Гики, Пакетт), 33:24 — 2:1. Слэвин — 3 (Ахо, Нидеррайтер), 36:28 — 2:2. Гурьянов — 11 (Бенн), 37:04 — 3:2. Хаканпяя — 2 (Гики, Стаал), 55:46 — 3:3. Бенн — 11 (Робертсон), 62:44 — 4:3Вратари: Эттингер — РаймерШтраф: 4 — 2Броски: 31 (11+14+5+1) — 32 (14+11+7+0)

«Даллас» — «Каролина»

«Нэшвилл» — «Флорида» 4:1

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забил пятый гол в текущем чемпионате НХЛ. На счету россиянина 10 (5+5) очков в 39-ти матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Флорида» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Беннетт — 8 (Дюклер, Нутиваара), 4:49 — 0:1. Гранлунд — 13 (бол., Йоси, Ярнкрок), 6:30 — 1:1. Казинс — 5 (Хаула, Экхольм), 23:35 — 2:1. Хаула — 7 (Дюшен, Гудбрэнсон), 42:39 — 3:1. Тренин — 5 (Жанно, Сиссонс), 49:12 — 4:1Вратари: Сарос — Дриджер (4:30 — 4:49Бобровский, 35:05)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (13+5+9) — 40 (6+22+12)

«Нэшвилл» — «Флорида»

«Виннипег» — «Эдмонтон» 1:6

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал третий хет-трик в сезоне и первым набрал 80 очков. В 46-ти матчах канадец забросил 28 шайб и сделал 53 результативные передачи. Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров.

Connor McDavid joined elite company in collecting his 80th point of a season in 46 games or fewer. #NHLStats pic.twitter.com/JDWbSUi2Lf — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 27, 2021

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:2, 1:4, 0:0) Голы: Чейссон — 8 (Ларссон, Драйзайтль), 16:22 — 0:1. Макдэвид — 26 (Бэрри), 18:31 — 0:2. Макдэвид — 27 (Кахун), 23:35 — 0:3. Драйзайтль — 23 (Нюджент-Хопкинс), 31:40 — 0:4. Нерс — 14 (Пулюярви, Макдэвид), 33:18 — 0:5. Шайфли — 19 (бол., Штястны, Уилер), 35:06 — 1:5. Макдэвид — 28, 36:30 — 1:6Вратари: Хеллибак (Броссуа, 40:00) — СмитШтраф: 2 — 4Броски: 37 (12+15+10) — 30 (10+13+7)

«Виннипег» — «Эдмонтон»

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Уокер — 2 (Браун, Копитар), 5:19 — 1:0. Андерсон — 1 (Атанасиу, Лемье), 10:34 — 2:0. Драйсдейл — 3 (Хейнен, Фаулер), 23:03 — 2:1. Браун — 17 (п.в.), 58:57 — 3:1. Мур — 9 (п.в., Кемпе), 59:29 — 4:1Вратари: Куик — Столарз (58:21 — 58:57, 59:03 — 59:29)Штраф: 2 — 4Броски: 25 (8+8+9) — 22 (7+8+7)

«Лос-Анджелес» — «Анахайм»

«Сан-Хосе» — «Аризона» 6:4

Нападающий Александр Барабанов забросил первую шайбу в НХЛ в своем дебютном матче за «Сан-Хосе». Ранее в этом сезоне российский хоккеист провел 13 игр за «Торонто», в которых отметился лишь одним результативным пасом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Аризона» — 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) Голы: Грегор — 5, 0:17 — 1:0. Бернс — 7 (Хертл, Кейн), 3:07 — 2:0. Кутюр — 16 (Патерин, Майер), 21:54 — 3:0. Карлссон — 6 (Кейн), 23:19 — 4:0. Бантинг — 8 (Чикран, Н. Шмальц), 24:43 — 4:1. Келлер — 14 (Н. Шмальц, Бантинг), 30:05 — 4:2. Чикран — 15 (Голигоски, Хейден), 42:02 — 4:3. Барабанов — 1 (Кейн, Хертл), 51:17 — 5:3. Чикран — 16 (Хант), 55:16 — 5:4. Кейн — 19 (п.в., Ферраро), 59:51 — 6:4Вратари: Корженарж — Кемпер (Хилл, 23:19, 59:21 — 59:51)Штраф: 8 — 10Броски: 34 (8+12+14) — 25 (7+7+11)