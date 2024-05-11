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    Латыши проведут мастер-класс для поляков?

    Польша — Латвия. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч чемпионата мира, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Латвия
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    Латвия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 11 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Польша — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 11 Мая 2024 года

    Польша

  • Варшава
  •  Польша 17:20 Латвия

    Латвия

  • Рига
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    Польша

    Турнирное положение: Самым неожиданным открытием предстоящего мирового первенства будет сборная Польши.

    Последние матчи: Когда-то в былые времена она даже смогла обыграть сборную СССР (6:4) но сейчас хоккей в этой стране только начинает возрождаться. Контрольные товарищеские матчи вселяют оптимизм в поклонников этой команды.

    Польша — Латвия: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Нет никаких повреждений у собравшихся хоккеистов, поэтому в стартовом матче группового этапа сыграют сильнейшие.

    Общий тонус клуба: С латышами будет тяжело, поскольку это команда, которая год назад заняла четвертое место на мировом турнире.

    Латвия

    Турнирное положение: Прошлогоднее выступление сборной команды Латвии надолго останется в памяти болельщиков.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: В этом сезоне от прошлогодних результатов не осталось и следа. Коллектив играет натужно, но и североамериканского десанта у рижан минимум. За шесть последних проведенных матчей всего лишь одна победа над норвежцами.

    Травмированные игроки: У латышей приехали все игроки, которые откликнулись на приглашение федерации. Травмированных или тех, кто залечивает свои травмы в ходе подготовки к турниру, нет.

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    Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.

    Статистика для ставок

    • Поляки не могут победить шесть матчей кряду

    • В последней товарищеской встрече латыши забросили восемь шайб и не пропустили ни одной

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 11.50, на ничью — 7.50, на гостей — 1.19.

    Прогноз: Латыши разгромят своего соперника

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этом матче обеспечен

    Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.47.

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    Польша — Латвия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 11 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Польша — Латвия с коэффициентом 1.78.
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