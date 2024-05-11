Польша
Латвия
Польша
Турнирное положение: Самым неожиданным открытием предстоящего мирового первенства будет сборная Польши.
Последние матчи: Когда-то в былые времена она даже смогла обыграть сборную СССР (6:4) но сейчас хоккей в этой стране только начинает возрождаться. Контрольные товарищеские матчи вселяют оптимизм в поклонников этой команды.
Польша — Латвия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Нет никаких повреждений у собравшихся хоккеистов, поэтому в стартовом матче группового этапа сыграют сильнейшие.
Общий тонус клуба: С латышами будет тяжело, поскольку это команда, которая год назад заняла четвертое место на мировом турнире.
Латвия
Турнирное положение: Прошлогоднее выступление сборной команды Латвии надолго останется в памяти болельщиков.
Последние матчи: В этом сезоне от прошлогодних результатов не осталось и следа. Коллектив играет натужно, но и североамериканского десанта у рижан минимум. За шесть последних проведенных матчей всего лишь одна победа над норвежцами.
Травмированные игроки: У латышей приехали все игроки, которые откликнулись на приглашение федерации. Травмированных или тех, кто залечивает свои травмы в ходе подготовки к турниру, нет.
Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.
Статистика для ставок
- Поляки не могут победить шесть матчей кряду
- В последней товарищеской встрече латыши забросили восемь шайб и не пропустили ни одной
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 11.50, на ничью — 7.50, на гостей — 1.19.
Прогноз: Латыши разгромят своего соперника
- 2.53Чехия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.32Швеция — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.83Австрия — Дания: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этом матче обеспечен
Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.47.