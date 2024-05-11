В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 11 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Польша — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: Самым неожиданным открытием предстоящего мирового первенства будет сборная Польши.

Последние матчи: Когда-то в былые времена она даже смогла обыграть сборную СССР (6:4) но сейчас хоккей в этой стране только начинает возрождаться. Контрольные товарищеские матчи вселяют оптимизм в поклонников этой команды.

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Травмированные игроки: Нет никаких повреждений у собравшихся хоккеистов, поэтому в стартовом матче группового этапа сыграют сильнейшие.

Общий тонус клуба: С латышами будет тяжело, поскольку это команда, которая год назад заняла четвертое место на мировом турнире.

Латвия

Турнирное положение: Прошлогоднее выступление сборной команды Латвии надолго останется в памяти болельщиков.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: В этом сезоне от прошлогодних результатов не осталось и следа. Коллектив играет натужно, но и североамериканского десанта у рижан минимум. За шесть последних проведенных матчей всего лишь одна победа над норвежцами.

Травмированные игроки: У латышей приехали все игроки, которые откликнулись на приглашение федерации. Травмированных или тех, кто залечивает свои травмы в ходе подготовки к турниру, нет.

Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.

Статистика для ставок

Поляки не могут победить шесть матчей кряду

В последней товарищеской встрече латыши забросили восемь шайб и не пропустили ни одной

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 11.50, на ничью — 7.50, на гостей — 1.19.

Прогноз: Латыши разгромят своего соперника

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этом матче обеспечен

Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.47.