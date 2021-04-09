«Айлендерс»
В 39 играх регулярного чемпионата ребятам с Бруклина удалось набрать 54 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона нью-йоркская команда находится на втором месте.
С 19 по 26 марта «Айлендерс» провели три встречи с «Филадельфией» кряду. В этих играх «островитяне» потерпели одно поражение (3:4) и добыли две победы (6:1; 2:1 ОТ).
После серии поединков с «Флайерз» команда Барри Троца взяла верх над «Бостоном» (4:3 ОТ). А в паре следующих матчей «Айлс» остались без очков, уступив «Питтсбургу» (3:6; 1:2).
Покуражились нью-йоркские ребята в игре с «Вашингтоном» 2 апреля (8:4), после чего была очередная победа над «Филадельфией» (3:2 Б). В последнем поединке «Айлендерс» минимально обыграли «Кэпс» (1:0).
«Филадельфия»
Команда из Пенсильвании провела в регулярном первенстве 38 матчей. Заработав в этих играх 41 очко, она опустилась на шестую строчку в таблице Восточного дивизиона.
Недавно «Филадельфия» застряла в серии без побед, которая продлилась с 21 по 26 марта и состояла из четырех поединков. Прервать этот отрезок «летчикам» удалось в домашней встрече с «Рейнджерс» (2:1).
После игры с «синерубашечниками» коллектив Алена Виньо дважды сразился с «Баффало». В первом матче против аутсайдера «Востока» «Флайерз» были сильнее (4:3 ОТ), а во втором — потерпели крупное поражение (1:6).
Потерей очков завершилась и встреча с «Айлендерс» 4 апреля (2:3 Б). Позже оранжевые взяли верх над «Бостоном» (3:2 ОТ) и уступили «Брюинз» во втором стыковом поединке (2:4).
Прогноз
Победа «Айлендерс» оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Филадельфии» — 3.20.
У «Филадельфии» сейчас прослеживается явный игровой спад. Команда не только теряет очки, но и часто терпит поражения с крупным счетом, особенно в матчах с нью-йоркскими клубами.
Хозяева же грядущей встречи считаются фаворитами. Но далеко не всегда они забивают соперникам много голов даже у себя дома.
В предстоящем поединке «островитяне» могут добыть скромную победу, как это было в недавней игре с «Кэпс». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 3.5 за 1.66.