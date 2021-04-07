НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», «Рейнджерс» забили восемь голов «Питтсбургу»

«Айлендерс» — «Вашингтон» 1:0

«Айлендерс» выиграл у «Вашингтона» со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Брок Нельсон. Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 29 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Голы: Нельсон — 14 (Бэйли, Пулок), 53:05 — 1:0Вратари: Варламов — Ванечек (58:12)Штраф: 4-4Броски: 39 (12+7+20) — 29 (7+12+10)

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Айлендерс» идут вторыми.

«Айлендерс» — «Вашингтон»

«Рейнджерс» — «Питтсбург» 8:4

«Рейнджерс» разгромили дома «Питтсбург» со счетом 8:4. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился голом и тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 8:4 (4:1, 1:1, 3:2) Голы: Блэкуэлл — 10 (Панарин, Труба), 1:35 — 1:0. Зибанежад — 13 (Бучневич), 7:28 — 2:0. Панарин — 12 (бол., Фокс, Крайдер), 9:58 — 3:0. Маккэн — 10 (бол., Летанг, Кросби), 10:38 — 3:1. Строум — 12 (бол., Панарин, Фокс), 19:42 — 4:1. Лафренье — 6 (Хытил, Какко), 32:20 — 5:1. Мэтисон — 4 (Сивиур, Янковски), 32:36 — 5:2. Какко — 6 (бол., Труба, Блэкуэлл), 46:10 — 6:2. Гюнтцель — 17 (Мэтисон, Летанг), 48:04 — 6:3. Фокс — 5 (мен., Зибанежад, Строум), 50:22 — 7:3. Бучневич — 15 (Хытил, Панарин), 50:41 — 8:3. Дюмулин — 1 (Зогорна, Янковски), 58:36 — 8:4Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 20:00)Штраф: 10-10Броски: 25 (11+7+7) — 45 (18+13+14)

«Питтсбург» идет на третьем месте в таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» располагаются на пятой строчке.

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Нью-Джерси» — «Баффало» 3:5

«Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома «Баффало» со счетом 3:5. Команды замыкают таблицу Восточного дивизиона.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Голы: Сиверсон — 3 (Томпсон, Мальцев), 4:22 — 1:0. Асплунд — 4 (Миттельштадт), 9:56 — 1:1. Монтур — 5 (Томпсон, Миллер), 19:17 — 1:2. Братт — 5 (бол., Зэйджак, Заха), 19:59 — 2:2. Заха — 8 (Братт, Вуд), 31:03 — 3:2. Далин — 3 (Шиэн, Окпосо), 35:19 — 3:3. Миттельштадт — 4 (бол., Далин), 50:20 — 3:4. Ристолайнен — 4 (п.в.), 58:29 — 3:5Вратари: Уэджвуд (58:11 — 58:29) — УлльмаркШтраф: 4-6Броски: 30 (7+13+10) — 18 (5+9+4)

«Нью-Джерси» — «Баффало»

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 4:2

«Тампа» проиграла «Коламбусу» со счетом 2:4, несмотря на 26 сэйвов Андрея Василевского.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Голы: Дэлпи — 1 (Доми, Джонс), 14:57 — 1:0. Рословик — 7 (Аткинсон), 22:03 — 2:0. Доми — 6 (бол., Веренски, Рословик), 46:08 — 3:0. Фолиньо — 7 (п.в., Тексье), 53:30 — 4:0. Колтон — 5 (Джонсон, Марун), 54:37 — 4:1. Шенн — 1 (Макдона, Марун), 59:41 — 4:2Вратари: Корписало — Василевский (52:44 — 53:30, 55:06 — 58:55)Штраф: 8-10Броски: 30 (10+12+8) — 38 (13+11+14)

«Коламбус» идет шестым в Центральном дивизионе, «Тампа-Бэй» расположилась на третьей позиции.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»

«Каролина» — «Флорида» 5:2

«Каролина» одолела «Флориду» — 5:2. Российский вратарь «Сэйбрз» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) Голы: Барков — 15 (Уигар, Верхэге), 11:19 — 0:1. Трочек — 15 (бол., Ахо, Свечников), 38:03 — 1:1. Барков — 16 (Верхэге, Марчмент), 38:30 — 1:2. Хэмилтон — 5 (бол., Трочек, Ахо), 40:45 — 2:2. Стаал — 11, 48:52 — 3:2. Стаал — 12 (п.в., Фогеле), 58:20 — 4:2. Фаст — 6 (п.в., Ахо), 59:04 — 5:2Вратари: Мразек — Бобровский (57:44 — 58:20, 58:40 — 59:04)Штраф: 4-8Броски: 36 (7+17+12) — 36 (13+13+10)

«Каролина» и «Флорида» занимают первые два места в Центральном дивизионе.

«Каролина» — «Флорида»

«Филадельфия» — «Бостон» 2:4

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Бостону» — 2:4. Российский нападающий «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) Голы: Бержерон — 13 (Смит, Маршан), 7:09 — 0:1. Бержерон — 14 (бол., Пастрняк, Маршан), 17:31 — 0:2. Ворачек — 6 (Конекны), 21:33 — 1:2. Гостисбеер — 6 (Ворачек, Проворов), 24:03 — 2:2. Маршан — 18 (мен., Лозон, Клифтон), 48:21 — 2:3. Бержерон — 15 (п.в., Маршан, Вагнер), 59:37 — 2:4Вратари: Харт (58:02 — 59:37) — СуэйменШтраф: 6-8Броски: 42 (13+25+4) — 26 (11+7+8)

«Брюинз» идут на четвертом месте в таблице Восточного дивизиона. «Фила» занимает шестую строчку.

Филадельфия« — "Бостон"

«Детройт» — «Нэшвилл» 2:3 Б

«Нэшвилл» в серии буллитов одолел «Детройт» — 3:2 Б. Решающий бросок реализовал Роман Йоси.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Декейсер — 2 (Филппула), 19:03 — 1:0. Канин — 4 (Йоси, Беннинг), 43:32 — 1:1. Эрне — 9 (Меррилл, Юос), 52:02 — 2:1. Гранлунд — 9 (бол., Ярнкрок, Йоси), 56:02 — 2:2Победный буллит: ЙосиВратари: Грайсс — СаросШтраф: 10-6Броски: 27 (9+6+9+3) — 31 (8+9+10+4)

«Нэшвилл» занимает четвертое место в Центральном дивизионе. «Детройт» идет последним.

«Детройт» — «Нэшвилл»

«Чикаго» — «Даллас» 4:2

«Чикаго» обыграл «Даллас» — 4:2. В составе победителей два очка набрал Патрик Кейн (1+1). Российский вратарь «звезд» Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Даллас» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Голы: Дак — 1 (Кейн, Мерфи), 12:13 — 1:0. Кубалик — 13 (Хиностроза, Боквист), 29:39 — 2:0. Дебринкэт — 20, 39:05 — 3:0. Кольяно — 5 (мен., Комо), 41:29 — 3:1. Факса — 5 (Линделл, Комо), 53:46 — 3:2. Кейн — 14 (п.в., Дебринкэт, Кампф), 59:53 — 4:2Вратари: Ланкинен — Эттингер (58:12 — 59:09, 59:25 — 59:53)Штраф: 4-6Броски: 28 (10+11+7) — 27 (9+10+8)

«Чикаго» занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Даллас» идет седьмым.

«Чикаго» — «Даллас»

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 1:5

«Анахайм» прервал серию «Сан-Хосе» из четырех побед подряд, выиграв 5:1. «Утки» оборвали собственную серию поражений из трех встреч подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Голы: Хенрик — 11 (Хейнен, Шаттенкирк), 5:55 — 0:1. Комтуа — 11 (бол., Драйсдейл, Кэррик), 20:24 — 0:2. Марло — 3 (бол., Лабанк, Карлссон), 21:29 — 1:2. Лундестрем — 6 (Мэнсон, Бэкес), 22:44 — 1:3. Делорье — 4 (Терри, Хаттон), 35:19 — 1:4. Бэкес — 3 (п.в., Делорье, Грант), 52:47 — 1:5Вратари: Джонс (52:36 — 52:47) — ГибсонШтраф: 7-13Броски: 35 (13+10+12) — 34 (8+15+11)

«Анахайм» занимает восьмое место в таблице Западного дивизиона с 31 очком. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке с 38 баллами.