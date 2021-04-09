ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖОсечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал Федор СмоловСмолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России «Реал» — «Ливерпуль»Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
  • 13:24
    • Врачи не нашли наркотиков в крови защитника «Авангарда» Емелина
  • 11:24
    • Старт «Ролан Гаррос» перенесен на неделю
    Все новости спорта

    Добудет ли «Авангард» победу в Балашихе?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Готовец
    В четвертом матче финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 9 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 09 Апреля 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    В регулярном чемпионате омский клуб оказался вторым в таблице Восточной конференции. Выйдя в плей-офф раунд, он встретился с «Автомобилистом». В дебюте этой серии «ястребы» добыли две победы (3:0; 4:3).

    В третьем же матче, который прошел в Екатеринбурге, омичи потерпели поражение (1:2). Но позже «Авангард» дважды был сильнее (4:3 ОТ; 3:1), благодаря чему спокойно прошел в полуфинал конференции.

    На стадии 1/2 финала «Востока» команда Боба Хартли влетела «Металлургу» (2:5), а во втором и третьем поединках она победила (2:1 ОТ; 3:0). Позже «ястребы» снова были раздавлены «сталеварами» (1:7).

    Все прогнозы на КХЛ

    В заключительных встречах «Авангард» взял верх (4:0; 5:1). А в финале конференции он дважды прихлопнул «Ак Барс» (3:1; 2:0), после чего проиграл «котам» в третьем матче серии (1:2).

    «Ак Барс»

    Казанцы закончили регулярный чемпионат на первом месте на «Востоке». А в стартовом раунде на вылет они встретились с «Торпедо» и добыли четыре победы подряд (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1).

    В полуфинале конференции «Ак Барс» сразился с «Салаватом Юлаевым». «Зеленое дерби» также продлилось всего четыре поединка, в которых «коты» были сильнее (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

    Серьезные проблемы подопечные Дмитрия Квартальнова начали испытывать лишь в финале «Востока». В дебютных матчах с «Авангардом» казанцы уступили (1:3; 0:2).

    После провальных поединков на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» отправился в Балашиху, где 7 апреля сумел удержать победу в третьем поединке серии (2:1).

    Прогноз

    Победа «Авангарда» в четвертой игре оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Ак Барса» — 2.52.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    После провального начала финала конференции «Ак Барс» сумел в гостях сократить отставание в серии. Но омичей подобный расклад не устраивает. На глазах у своих болельщиков коллектив Хартли попробует добыть хотя бы одну победу.

    Однако в очередной раз голами команды не побалуют. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Эванс — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Симон — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Газиантеп — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нара — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ред Стар — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Гранада — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аякс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арсенал — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аякс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гранада — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • Вчера в 02:22     «Челси» рискует потерять четвертое место
  • Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов
    • 00:35 04/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс» 09.04.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры