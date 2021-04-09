В четвертом матче финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 9 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В регулярном чемпионате омский клуб оказался вторым в таблице Восточной конференции. Выйдя в плей-офф раунд, он встретился с «Автомобилистом». В дебюте этой серии «ястребы» добыли две победы (3:0; 4:3).

В третьем же матче, который прошел в Екатеринбурге, омичи потерпели поражение (1:2). Но позже «Авангард» дважды был сильнее (4:3 ОТ; 3:1), благодаря чему спокойно прошел в полуфинал конференции.

На стадии 1/2 финала «Востока» команда Боба Хартли влетела «Металлургу» (2:5), а во втором и третьем поединках она победила (2:1 ОТ; 3:0). Позже «ястребы» снова были раздавлены «сталеварами» (1:7).

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В заключительных встречах «Авангард» взял верх (4:0; 5:1). А в финале конференции он дважды прихлопнул «Ак Барс» (3:1; 2:0), после чего проиграл «котам» в третьем матче серии (1:2).

«Ак Барс»

Казанцы закончили регулярный чемпионат на первом месте на «Востоке». А в стартовом раунде на вылет они встретились с «Торпедо» и добыли четыре победы подряд (2:1 ОТ; 4:1; 4:0; 4:1).

В полуфинале конференции «Ак Барс» сразился с «Салаватом Юлаевым». «Зеленое дерби» также продлилось всего четыре поединка, в которых «коты» были сильнее (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

Серьезные проблемы подопечные Дмитрия Квартальнова начали испытывать лишь в финале «Востока». В дебютных матчах с «Авангардом» казанцы уступили (1:3; 0:2).

После провальных поединков на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» отправился в Балашиху, где 7 апреля сумел удержать победу в третьем поединке серии (2:1).

Прогноз

Победа «Авангарда» в четвертой игре оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Ак Барса» — 2.52.

После провального начала финала конференции «Ак Барс» сумел в гостях сократить отставание в серии. Но омичей подобный расклад не устраивает. На глазах у своих болельщиков коллектив Хартли попробует добыть хотя бы одну победу.

Однако в очередной раз голами команды не побалуют. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.70.