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    Создаст ли «Оттава» проблемы «Эдмонтону»?

    «Оттава» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 8 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Оттаву Сенаторз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Эдмонтон»
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    Артем Анисимов
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Оттава» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Оттава»

    Хоккейный клуб из провинции Онтарио, Канада, в 39 играх регулярного первенства заработал всего 30 баллов. В таблице Северного дивизиона он находится на седьмой позиции.

    С 15 марта по 2 апреля «Оттаве» посчастливилось провести 7 матчей кряду на своем льду. В первом домашнем поединке упомянутого отрезка «Сенс» обыграли «Торонто» (4:3).

    В двух следующих встречах подопечные Ди Джея Смита оказались слабее «Ванкувера» (2:3 ОТ; 2:3 Б). В паре других матчей «полководцы» одержали верх над «Калгари» (2:1; 3:1).

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    В последних домашних играх «Оттава» влетела «Торонто» (2:3 ОТ) и «Монреалю» (1:4). В крайних поединках «сенаторы» в гостях разбили «Монреаль» (6:3) и оказались слабее «Виннипега» (3:4).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из провинции Альберта имеет в своем активе 48 очков, добытых в 39 встречах «регулярки». В рейтинге Северного дивизиона «нефть» замыкает тройку лидеров.

    Последняя победа в основное время на чужом льду была добыта «Эдмонтоном» 18 марта. В тот игровой вечер «Ойлерз» разнесли «Калгари» (7:3).

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    • После матча с «огоньками» коллектив Дэйва Типпетта дважды обыграл «Виннипег» (2:1; 4:2). А затем на выезде «нефть» уступила (3:4 ОТ) и победила (3:2 ОТ) «Торонто».

    Позже команда из провинции Альберта крупно влетела «Монреалю» (0:4). Вернувшись домой, «Эдмонтон» катнул «Калгари» (3:2), а в недавней игре подопечные Типпетта вновь не справились с «Монреалем» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 3.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Эдмонтона» — 1.92.

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    В последнее время у команды Типпета не очень складываются дела с гостевыми поединками. В трех встречах из пяти последних на выезде «Ойлерз» уступили.

    Но в грядущем матче они сойдутся с аутсайдером, успевшим пропустить 146 голов в 39 поединках. А это хороший шанс, чтобы подправить статистику и заочно побороться с «Виннипегом» за второе место. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» за 1.92.

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    Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Эдмонтон» 08.04.2021 в 00:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.92.
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