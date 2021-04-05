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    НХЛ. «Флорида» разгромила «Коламбус», «Калгари» уступил «Торонто»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля

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    «Флорида»

    «Тампа-Бэй» — «Детройт» 1:5

    Две голевые передачи Владислава Наместникова помогли «Детройту» победить «Тампу» со счетом 5:1.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Ларкин — 7 (бол., Эрне, Гронек), 19:47 — 0:1. Филппула — 3 (Гленденинг, Наместников), 36:05 — 0:2. Расмуссен — 2 (Юос, Манта), 36:34 — 0:3. Стаал — 3 (Манта), 38:58 — 0:4. Хедман — 7 (Стэмкос, Фут), 44:12 — 1:4. Хелм — 2 (п.в., Гленденинг, Наместников), 54:19 — 1:5Вратари: Гибсон (53:46 — 54:19, 54:56) — ГрайссШтраф: 4-6Броски: 28 (7+8+13) — 18 (5+9+4)

    «Тампа» идет на втором месте в Центральном дивизионе, «Детройт» замыкает турнирную таблицу этого дивизиона.

    «Тампа-Бэй» — «Детройт»

    «Флорида» — «Коламбус» 3:0

    «Флорида» дома обыграла «Коламбус» со счетом 3:0. Отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Густав Форслинг.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Коламбус» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Барков — 14 (Хернквист, Уигар), 21:52 — 1:0. Ватрано — 13, 48:00 — 2:0. Форслинг — 3 (Барков, Уигар), 52:20 — 3:0Вратари: Дриджер — Корписало (55:24 — 56:21, 56:34)Штраф: 6-2Броски: 35 (11+13+11) — 32 (8+11+13)

    После этого матча «Флорида» с 56 очками поднялась на первое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 36 очками — на седьмой строчке.

    «Флорида» — «Коламбус»

    «Каролина» — «Даллас» 1:0

    «Каролина» благодаря шайбе Джордана Мартинука с минимальным счетом победила «Даллас» — 1:0.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Даллас» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Мартинук — 2 (Трочек, Пеши), 20:40 — 1:0Вратари: Мразек — Эттингер (57:55)Штраф: 2-4Броски: 38 (11+18+9) — 28 (6+10+12)

    «Каролина» с 53 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 36 очками — на шестой строчке.

    «Каролина» — «Даллас»

    «Калгари» — «Торонто» 2:4

    «Торонто» на выезде выиграл у «Калгари» — 4:2. Россияне Илья Михеев и Никита Нестеров очков не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Торонто» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Райлли, 00:58 — 0:1; Нордстрем, 11:43 — 1:1; Манджапане, 19:20 — 2:1; Гальченюк, 37:08 — 2:2; Таварес, 46:55 — 2:3; Мэттьюс, 49:16 — 2:4

    «Торонто» с 53 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 35 очками — на шестой строчке.

    «Калгари» — «Торонто»

    «Анахайм» — «Аризона» 2:3 ОТ

    Хет-трик Джейкоба Чикрана принес «Аризоне» победу над «Анахаймом» — 3:2.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Аризона» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кэррик — 1 (Зеграс), 8:31 — 1:0. Чикран — 10 (Хейден, Голигоски), 8:58 — 1:1. Грант — 4 (Зеграс, Джонс), 14:47 — 2:1. Чикран — 11 (Н. Шмальц, Гарлэнд), 55:09 — 2:2. Чикран — 12 (Келлер), 61:47 — 2:3Вратари: Гибсон — ХиллШтраф: 7-9Броски: 20 (8+6+6+0) — 31 (7+15+8+1)

    «Аризона» с 41 очком занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 29 очками — на восьмой строчке.

    «Анахайм» — «Аризона»
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