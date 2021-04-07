В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 36 встречах регулярного чемпионата коллективу из Ньюарка удалось заработать 32 балла. В рейтинге Восточного дивизиона он занимает седьмую позицию.

21 и 24 марта «Нью-Джерси» сумел отобрать очки и топ-команд «Востока». Сперва на «PPG Paints-арене» «Девс» обыграли «Питтсбург» (2:1 ОТ), а затем в «Веллс Фарго Центре» они разобрались с «Филадельфией» (4:3).

После этих матчей команда Линди Раффа встретилась с «Вашингтоном». Но в обоих гостевых поединках «дьяволы» остались без набранных баллов (3:4; 0:4).

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В двух последних мартовских встречах «Нью-Джерси» по разу победил (1:0) и проиграл (4:5 Б) «Бостону». А в паре матчей в апреле «Девс» влетели «Вашингтону» (1:2 ОТ; 4:5).

«Баффало»

Команда из Баффало приняла участие в 37 поединках «регулярки». В этих играх она набрала всего 22 очка, из-за чего застряла на дне турнирной таблицы Восточного дивизиона.

На данном этапе сезона «Баффало» переживает не лучшие времена. Совсем недавно «клинки» выпутались из кошмарной 18-матчевой полосы неудач.

После поражения от «Нью-Джерси» 17 марта (2:3) «Сэйбрз» сменили тренера. В первых шести поединках с новым наставником «Баффало» проиграл.

А прервать затяжную полосу потерь коллективу Дона Гранато удалось 1 апреля в дуэли с «Филадельфией» (6:1). В паре других поединков текущего месяца «Баффало» успел проиграть (2:3 ОТ) и победить (3:2 Б) «Рейнджерс».

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Баффало» — 3.19.

Прошлая битва «Джерси» и «Баффало» закончилась сменой тренера вторых. Однако новый менеджер пока не особо исправляет ситуацию.

Ребята из Ньюарка также далеки от верхней части таблицы, но иногда они способны порадовать болельщиков большими победами. С аутсайдером дивизиона «Девс» также должны разобраться на своем льду. Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» за 2.05.