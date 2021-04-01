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    Как «Колорадо» встретит гостей из Глендейла?

    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
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    Джейти Компер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Аризону». Матч пройдет на «Болл Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.90
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    «Колорадо»

    В 34 играх регулярного первенства денверский клуб заработал 48 баллов. В зачете Западного дивизиона он занимает второе место, отставая от лидеров из Лас-Вегаса на 1 пункт.

    На данный момент «Колорадо» забил 118 голов, что является лучшим показателем в атаке среди других команд дивизиона. В свои ворота «Эвс» пропустили 77 шайб.

    Недавно коллектив Джареда Беднара провел серию из семи побед, в ходе которой он обыграл «Аризону» (2:1 ОТ), «Лос-Анджелес» (2:0; 4:1), «Анахайм» (8:4), «Миннесоту» (5:1; 6:0) и снова «Аризону» (5:1).

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    В следующем матче против «койотов» «Колорадо» был слабее (4:5 Б), после чего команда из Денвера по разу победила (5:1) и проиграла «Вегасу» (2:3 ОТ). В последней встрече «Эвс» катнули «Анахайм» (5:2).

    «Аризона»

    Ребята из Глендейла в регулярном чемпионате заработали 37 очков в 35 играх. В таблице Западного дивизиона команда находится на пятой позиции. От зоны плей-офф ее отделяет 1 балл.

    После неудачного исхода встречи с «Колорадо» 11 марта (1:2 ОТ) «Аризона» трижды была разгромлена и «Миннесотой» (0:4; 1:4; 0:3). Четвертое поражение кряду «койоты» пережили в дуэли с «Анахаймом» (2:3 ОТ).

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    • Прервать полосу потерь коллективу Рика Токкета удалось в другом матче с «кряквами» (5:1), после чего «Йотис» снова оказались слабее «Колорадо» (1:5).

    Но в трех последних поединках «Аризона» шла без поражений. Все эти матчи состоялись на «Хила Ривер Арене». В них «койоты» взяли верх над «Колорадо» (5:4 Б) и над «Сан-Хосе» (5:2; 4:0).

    Прогноз

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Аризоны» — 5.15.

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    В нынешнем сезоне эти соперники встретились друг с другом 6 раз. В четырех поединках сильнее был «Колорадо». А в пяти матчах команды забивали суммарно 5+ голов.

    Сейчас «Эвс» находятся в хорошей форме, как и «Аризона». Поэтому есть смысл ожидать высокой результативности и в грядущей игре. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет и тотал больше 4.5 за 1.85.

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