НХЛ. «Рейнджерс» разгромил «Вашингтон», «Тампа» уступила «Коламбусу»

«Монреаль» — «Эдмонтон» 4:0

«Монреаль» разгромил дома «Эдмонтон» — 4:0. Заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен, Брендан Галлахер и Томаш Татар.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Эдмонтон» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Котканиеми — 5 (Байрон, Лехконен), 0:18 — 1:0. Лехконен — 3 (Байрон, Эдмундсон), 3:23 — 2:0. Галлахер — 13 (Уэбер, Дано), 15:58 — 3:0. Татар — 7 (Дано, Галлахер), 37:54 — 4:0Вратари: Прайс — КоскиненШтраф: 11-13Броски: 32 (15+10+7) — 17 (7+4+6)

«Эдмонтон» идет на третьем месте в Северном дивизионе. «Монреаль» занимает четвертую строчку.

«Монреаль» — «Эдмонтон»

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 1:3

«Тампа» проиграла «Коламбусу» со счетом 1:3. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Бьоркстранд — 13 (Веренски, Рословик), 30:49 — 0:1. Савар — 1 (Тексье, Фолиньо), 39:28 — 0:2. Жозеф — 10 (Шенн, Боргман), 44:12 — 1:2. Аткинсон — 13 (п.в., Фолиньо), 58:29 — 1:3Вратари: Макиленни (57:32 — 58:29, 59:01) — Мерзликинс (38:57 — 39:28)Штраф: 0-2Броски: 38 (7+20+11) — 21 (4+11+6)

«Лайтнинг» потерпели третье поражение кряду. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из четырех поражений.

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»

«Рейнджерс» — «Вашингтон» 5:2

Три очка Артемия Панарина и гол Павла Бучневича принесли «Рейнджерс» волевую победу над «Вашингтоном» — 5:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:2 (1:2, 0:0, 4:0) Голы: Оши — 9 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 2:23 — 0:1. Дауд — 7 (Хэтэуэй, Диллон), 4:22 — 0:2. Хытил — 6, 15:36 — 1:2. Какко — 5 (Строум, Панарин), 44:10 — 2:2. Фокс — 4 (Панарин, Линдгрен), 46:32 — 3:2. Панарин — 9 (Смит), 55:41 — 4:2. Бучневич — 14 (мен., п.в., Линдгрен), 59:25 — 5:2Вратари: Шестеркин — Ванечек (57:57 — 59:25)Штраф: 6-16Броски: 27 (10+6+11) — 32 (12+10+10)

«Вашингтон» идет на первом месте в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» занимает шестую строчку.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Флорида» — «Детройт» 4:1

«Флорида» выиграла у «Детройта» со счетом 4:1. Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) Голы: Юбердо — 14 (Марчмент), 0:17 — 1:0. Верхэге — 16 (Дюклер), 11:27 — 2:0. Коннолли — 2 (Форслинг), 12:25 — 3:0. Задина — 4 (бол., Ларкин, Гронек), 27:29 — 3:1. Верхэге — 17 (Типпетт), 32:11 — 4:1Вратари: Бобровский — Пикар (Грайсс, 12:25, 57:33 — 59:03)Штраф: 8-8Броски: 33 (11+9+13) — 36 (10+18+8)

«Флорида» идет на втором месте в Центральном дивизионе, «Детройт» замыкает эту конференцию.

«Флорида» — «Детройт»

«Бостон» — «Нью-Джерси» 5:4 Б

«Бостон» по буллитам обыграл «Нью-Джерси» — 5:4 Б. Победный бросок осуществил Давид Пастрняк.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 5:4 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Вуд — 11 (Суббан), 1:28 — 0:1. Ритчи — 10 (Крейчи, Смит), 5:55 — 1:1. Маклеод — 5 (Боквист, Мюррей), 9:34 — 1:2. Зэйджак — 5 (Братт, Мюррей), 23:45 — 1:3. Маршан — 13 (бол., Бержерон, Крейчи), 35:48 — 2:3. Палмиери — 8, 37:06 — 2:4. Макэвой — 4 (Смит, Маршан), 50:22 — 3:4. Грызлик — 3 (Смит, Крейчи), 56:00 — 4:4Победный буллит: ПастрнякВратари: Галак — БлэквудШтраф: 8-6Броски: 48 (12+13+19+4) — 35 (11+12+9+3)

«Бостон» идет на четвертом месте в Восточном дивизионе. «Дэвилз» занимают седьмую строчку.

«Бостон» — «Нью-Джерси»

«Чикаго» — «Каролина» 2:1

Шайба Андрея Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в поединке с «Чикаго» — 1:2. Победная серия «Харрикейнз» прервалась на отметке в три матча.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Строум — 6 (Дак, Мерфи), 20:29 — 1:0. Дебринкэт — 19 (бол., Кейн), 24:02 — 2:0. Свечников — 10 (Шей, Трочек), 35:41 — 2:1Вратари: Ланкинен — Неделькович (57:40)Штраф: 2-4Броски: 16 (5+7+4) — 32 (13+12+7)

«Чикаго» — «Каролина»

«Нэшвилл» — «Даллас» 3:2 ОТ

«Нэшвилл» в овертайме переиграл «Даллас» — 3:2 ОТ. Денис Гурьянов отыграл 17:15 и отдал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Робертсон — 7 (Гурьянов, Хейсканен), 26:12 — 0:1. Йоси — 4 (бол., Ярнкрок, Толванен), 29:04 — 1:1. Хинтц — 11 (бол., Хейсканен, Клингберг), 31:02 — 1:2. Ярнкрок — 11 (Канин, Гранлунд), 44:05 — 2:2. Толванен — 9 (Арвидссон, Каррье), 61:29 — 3:2Вратари: Сарос — ХудобинШтраф: 2-2Броски: 26 (7+7+11+1) — 35 (13+13+9+0)

«Предаторз» продлили победную серию до шести матчей. «Старз» потерпели третье поражение подряд.