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    Битва калифорнийских клубов запомнится голами?

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 23 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
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    Дилан Гамбрелл
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «САП Центре» 23 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, в 29 матчах чемпионата смогла заработать 26 очков. В таблице Западного дивизиона она занимает седьмое место.

    Совсем недавно «Сан-Хосе» добыл три победы кряду, чего в нынешнем сезоне с этим клубом еще не случалось. В первом поединке «рыбешки» обыграли «Сент-Луис» (3:2 ОТ).

    В двух следующих матчах подопечные Боба Бугнера прибили «Анахайм» (6:0; 3:1). Но после этого небольшого отрезка «акулы» потерпели четыре поражения.

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    Пару раз «Сан-Хосе» уступил «Вегасу» на «Т-Мобайл Арене» (1:2; 4:5). А в недавних встречах «Шаркс» у себя дома оказались слабее «Сент-Луиса» (1:2 Б; 2:5).

    «Лос-Анджелес»

    Другой калифорнийский клуб провел в регулярном сезоне 29 матчей и насобирал 32 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает пятую позицию.

    С 27 февраля по 6 марта «Лос-Анджелес» проиграл 4 встречи, но в дуэли с «Сент-Луисом» 7 числа «короли» смогли прервать неприятную серию (4:3 ОТ).

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    • В дальнейшем команда Тодда Маклеллана продолжила играть нестабильно. После битвы с «музыкантами» «Кингз» проиграли (5:6 ОТ) и разгромили (5:1) «Анахайм» (5:1).

    Позже «Лос-Анджелес» дважды владел «Колорадо» (0:2; 1:4). Затем «ферзи» снесли «Сент-Луис» (4:1) и уступили «Вегасу» (2:4). В недавнем матче с «отбросами» подопечные Маклеллана оказались сильнее (3:1).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.36, ничья — в 4.52, а на победу «Лос-Анджелеса» букмекеры дают коэффициент 2.63.

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    Несмотря на то что «акулы» идут предпоследними, их поединки частенько получаются интересными и результативными. Ребята Бугнера и сами стараются забивать много, и пропускают прилично.

    С «Лос-Анджелесом» «Сан-Хосе» встретился дважды. В двух играх победитель был разный. Но в каждом матче соперники забрасывали минимум 6 шайб. Порадует голами и третья встреча. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.66.

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