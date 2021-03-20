Во втором матче 1/2 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Балашиха» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омский клуб в 60 играх регулярного чемпионата заработал 84 очка, благодаря чему он финишировал на втором месте в таблице Восточной конференции.

В плей-офф «Авангард» попал на «Автомобилист», который к концу сезона потратил все силы. В первых двух матчах, прошедших в «Балашихе», «ястребы» победили (3:0; 4:3).

А вот в дуэли в Екатеринбурге команда Боба Хартли потерпела поражение (1:2). Снова увеличить преимущество в серии ей удалось в четвертом поединке (4:3 ОТ).

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В решающем матче «Авангард» спокойно победил «Авто» и попал в 1/2 на «Металлург» Мг. В дебютной встрече с «Магниткой» омичи уступили (2:5).

«Металлург» Мг

В своих 60 поединках регулярного сезона магнитогорцы набрали 81 очко. В турнирной таблице Восточной конференции они заняли третье место.

Раунд на вылет «Металлург» Мг начал с подвига в матче против «Барыса», где «лисы» сделали камбэк после 1:3 и выиграли встречу (7:4).

А во втором матче «Магнитка» не спаслась и потерпела поражение (1:2). Затем в Нур-Султане стороны еде по разу обменялись любезностями (2:1; 2:4).

В двух последних встречах подопечные Ильи Воробьева взяли над «Барысом» верх (5:1: 5:3). В первой игре 1/2 финала «Востока» «Металлург» Мг раскатал «Авангард» (5:2).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.22, на ничью — 3.96, а на победу «Металлурга» Мг — 2.97.

В дебютном полуфинальном матче соперники нанесли по 30 бросков в створ, но у «Магнитки» реализация была намного выше (16.67%).

Команда Боба Хартли поработает над точностью ударов, и попробует с новыми силами добыть победу, чтобы сравняться в серии. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.93.