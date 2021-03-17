В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 17 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Коллектив из Детройта по-прежнему находится на последнем месте в таблице Центрального дивизиона. В 29 играх «регулярки» он заработал всего 20 очков.

Весеннюю кампанию в НХЛ «Детройт» начал с четырех поражений подряд. Эта неприятная полоса стартовала с выездной встречи с «Чикаго» (2:7).

А после разгрома в «Юнайтед Центре» подопечные Джеффа Блашилла крупно уступили «Коламбусу» (1:4) и «Каролине» (2:5). Затем «крылышки» влетели и «Тампе-Бэй» (3:4 ОТ).

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Во второй дуэли с одним из лидеров Центрального дивизиона «Детройт» победил (6:4). В последнем поединке «крылья» на «Литл Сизарс Арене» проиграли «Каролине» (1:2).

«Каролина»

Команда из города Роли занимает сейчас первое место в зачете Центрального дивизиона. В 27 встречах регулярного сезона она смогла насобирать 41 очко.

На данный момент «Каролина» может похвастаться победной серией, которая длится уже восемь матчей. В начале данного отрезка «Кейнс» дважды обыграли «Флориду» (4:3 Б; 3:2 ОТ).

Затем «ураганы» уверенно разобрались с «Нэшвиллом» (4:2) и прибили «Детройт» (5:2). А 8 марта ребята из Роли в очередной раз хлопнули «Флориду» (4:2).

Победить «Каролине» удалось и в двух других встречах с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ; 5:1). В недавнем поединке команда Рода Бриндамора взяла верх над «Детройтом» (2:1).

Прогноз

Победа «Детройта» в предстоящем матче оценивается в 4.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Каролины» — 1.74.

В последнем их поединке «ураганы» победили с минимальным перевесом (2:1). Но они уверенно вели игру и позволили «крылышкам» забить гол за 10 секунд до конца встречи.

В очередном их матче «Кейнс» должны снова брать очки в ходе 60 основного времени. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.74.