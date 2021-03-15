НХЛ. «Миннесота» разгромила «Аризону», «Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс»

«Миннесота» — «Аризона» 4:1

«Миннесота» дома разгромила «Аризону» со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Российский нападающий «Дикарей» Кирилл Капризов записал в свой актив результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Кессел — 9, 13:27 — 0:1. Раск — 6 (Зуккарелло, Капризов), 26:35 — 1:1. Бонино — 3 (Фиала, Паризе), 46:03 — 2:1. Фиала — 9 (бол., Дамба, Бродин), 51:10 — 3:1. Эрикссон Эк — 11 (п.в.), 59:55 — 4:1Вратари: Тэлбот — Раанта (57:13 — 58:37, 58:53 — 59:55)Штраф: 6-6Броски: 34 (9+14+11) — 22 (6+6+10)

«Миннесота» разместилась на втором месте в Западном дивизионе, «Аризона» — шестая.

«Миннесота» — «Аризона»

«Коламбус» — «Даллас» 1:2 Б

«Даллас» победил «Коламбус» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). Решающий буллит забросил Александр Радулов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Павелски — 14 (Кивиранта, Гарднер), 14:28 — 0:1. Веренски — 3 (Джонс, Рословик), 46:49 — 1:1Победный буллит: РадуловВратари: Корписало — ЭттингерШтраф: 2-2Броски: 30 (8+9+8+5) — 35 (12+11+9+3)

«Даллас» набрал 24 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе. У «Коламбуса» 29 очков и пятая позиция.

«Коламбус» — «Даллас»

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 2:3 Б

«Айлендерс» по буллитам обыграли «Нью-Джерси»- 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий буллит в активе Оливера Вальстрема.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Беллоуз — 3 (Ахо, Эберле), 4:18 — 0:1. Куокканен — 5 (бол., Палмиери, Сиверсон), 5:12 — 1:1. Нельсон — 12 (Ледди, Бэйли), 19:58 — 1:2. Шарангович — 5 (Суббан, Куликов), 36:04 — 2:2Победный буллит: ВальстремВратари: Уэджвуд — СорокинШтраф: 10-8Броски: 31 (6+12+10+3) — 34 (15+10+9+0)

«Айлендерс» набрали 42 очка и лидируют в Восточном дивизионе. У «Нью-Джерси» 20 очков и седьмое место.

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»

«Детройт» — «Каролина» 1:2

«Каролина» на выезде обыграла «Детройт» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Голы у гостей забивали Даги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер. У хозяев отличился Энтони Манта.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Хэмилтон — 3 (мен.), 35:13 — 0:1. Нидеррайтер — 12 (Ахо, Слэвин), 41:37 — 0:2. Манта — 8 (Гронек, Гленденинг), 59:50 — 1:2Вратари: Бернье (56:51) — НедельковичШтраф: 2-4Броски: 26 (9+7+10) — 32 (12+8+12)

«Каролина» набрала 41 очко и лидирует в Центральном дивизионе. У «Детройта» 20 очков и последнее, восьмое место.

«Детройт» — «Каролина»

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Колорадо» разгромил на своем льду «Лос-Анджелес» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Результативную передачу на свой счет записал Валерий Ничушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Кадри — 7 (Бураковски, Ринуф), 11:05 — 1:0. Бураковски — 6 (Кадри, Саад), 34:05 — 2:0. Донской — 7 (Ринуф, Ничушкин), 37:09 — 3:0. Макдермид — 2 (Копитар, Иафалло), 46:07 — 3:1. Маккиннон — 7 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 56:41 — 4:1Вратари: Грубауэр — Петерсен (56:10 — 56:41)Штраф: 10-2Броски: 41 (20+14+7) — 28 (9+8+11)

«Колорадо» набрал 34 очка и занимает третье место в Западном дивизионе. «Лос-Анджелес» на пятой позиции — 28 очков.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес»

«Оттава» — «Торонто» 4:3

«Оттава» победила «Торонто» со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2). В составе победителей дублем отметился Дрейк Батерсон. У гостей дубль сделал Зак Хайман.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) Голы: Ткачак — 11, 6:06 — 1:0. Дзингел — 5 (Бишоп, Райлли), 6:13 — 2:0. Хаймэн — 9 (Мэттьюс, Райлли), 11:38 — 2:1. Батерсон — 10 (бол., Штютцле, Ткачак), 25:00 — 3:1. Батерсон — 11 (Воланин, Тирни), 25:53 — 4:1. Хаймэн — 10 (Нюландер, Таварес), 54:40 — 4:2. Таварес — 9 (Марнер, Райлли), 57:48 — 4:3Вратари: Даккорд — Хатчинсон (Андерсен, 6:13, 53:25 — 54:40, 55:28 — 56:17, 57:38 — 57:48, 58:02)Штраф: 7-21Броски: 31 (14+13+4) — 36 (9+12+15)

«Оттава» набрала 21 очко и занимает седьмое место в Северном дивизионе. «Торонто» на первом месте — 40 очков.