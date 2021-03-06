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    Кто возьмет верх в противостоянии «котов»?

    «Нэшвилл» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч НХЛ 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Флорида»
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    Калле Йернкрук
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 6 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Нэшвилл» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    Команде из Нэшвилла удалось подняться на шестое место в таблице Центрального дивизиона. В 23 матчах регулярного первенства она заработала 20 баллов.

    В последних играх «Нэшвилл» начал набирать очки чаще. В гостевых встречах 21 и 24 февраля «хищники» обыграли «Коламбус» (4:2) и «Детройт» (2:0).

    Затем команда Джона Хайна получила от «крылышек» хороший ответ (2:5), после чего «Смэшвилл» дважды одержал верх над «Коламбусом» (2:1; 3:1).

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    В двух последних матчах на «Бриджстоун Арене» хозяева не набрали ни единого балла, потерпев поражения от «Каролины» (2:4) и «Флориды» (4:5).

    «Флорида»

    В 22 поединках регулярного первенства хоккейный клуб из Санрайза сумел заработать 32 очка, что позволяет ему замыкать тройку лидеров в зачете Центрального дивизиона.

    На данном этапе сезона «Флорида» не особо радует стабильными результатами. В семи недавних встречах «коты» потерпели четыре поражения.

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    • Сперва «пантеры» неожиданно проиграли «Детройту» (1:2). А после победы над «Далласом» 23 февраля (3:1) команда Джоэля Кенневилля уступила «шерифам» в следующем матче (0:3).

    Но в третьей игре с «Далласом» кряду «Флорида» добыла еще одну победу (3:2). Затем были поражения от «Каролины» (3:4 Б; 2:3 ОТ) и удачная встреча с «Нэшвиллом» (5:4).

    Прогноз

    На победу «Нэшвилла» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.48, а на победу «Флориды» — 2.35.

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    «Хищники» потихоньку начали выпутываться из кризисной ситуации, которую команда пережила на старте сезона. «Смэшвилл» больше не последний в дивизионе, поскольку сейчас он чаще выигрывает матчи.

    Но принимать ему придется одного из лидеров таблицы, который, потеряв много очков во второй половине февраля, пытается сохраниться в тройке сильнейших. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче за 1.76.

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