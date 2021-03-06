В третьем матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 6 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Первый матч серии команда из Казахстана действительно провалила. Она смогла отыграться и повести в счете в 2 шайбы, после чего позволила себе расслабиться и получила 6 голов от «Магнитки» (4:7).

Во второй встрече «Барыс» был собраннее. Гости из Нур-Султана открыли счет в первом периоде, а когда дело дошло до овертайма, Даррен Диц забросил победную шайбу на 29-й секунде. Так «барсы» победили (2:1 ОТ) и сравнялись в серии.

Вторая гостевая игра получилась не такой веселой. Команда Юрия Михайлиса нанесла 23 броска в створ ворот, 8.7% из которых в итоге превратились с результативные.

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Отразить же «Барысу» удалось 95.45% угроз со стороны «Металлурга» Мг, но, заработав 8 минут штрафного времени, казахстанцы пропустили единственную шайбу в большинстве.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы повели в серии после крутого камбэка. Когда «Магнитка» горела в первом периоде, у нее менялся вратарь, а в следующих двадцатиминутках «лисы» собрались и сотворили возвращение (7:4).

Во втором матче дела складывались не так удачно. Снова «Металлург» Мг проиграл первый период. Но уступали хозяева минимально.

Стараниями Анджея Нестрашила магнитогорцы отыгрались во втором периоде, реализовав большинство. Слились «сталевары» лишь в дополнительное время (1:2 ОТ).

«Металлург» Мг не имел никакого преимущества в атаке. Игра казалась равной, а сами ребята Ильи Воробьева нанесли 22 броска в створ. Реализация моментов была не очень высокой — 4.55%.

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.29.

Оба матча в Магнитогорске получились совершенно разными по эмоциям и итоговой результативности. С равенством в серии команды будут начинать все с нуля в Нур-Султане.

В дебютной плей-офф игре у себя дома коллектив Михайлиса попытается взять инициативу. Пару голов хозяева точно забьют. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.68.