В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 5 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Команда из Чикаго опустилась на четвертое место в таблице Центрального дивизиона. Сейчас она имеет 28 очков в копилке, которые были добыты в 23-х поединках.

Во второй половине февраля «Чикаго» провел пять матчей в разъездах. Четырежды «дрозды» смогли победить. Пару раз «Би-хокс» обыграли «Детройт» (3:2 ОТ, 2:0).

Затем команда Джереми Коллитона встретилась с «Каролиной» и проиграла «ураганам» (3:5). Два следующих матча «Чикаго» затащил, хлопнув «Коламбус» (6:5 Б; 2:0).

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Вернувшись домой, «Чикаго» сразился с «Детройтом». В одном поединке «дрозды» уступили (3:5), а в другом — дали достойный ответ «крылышкам» (7:2).

«Тампа-Бэй»

Ребята из Тампы провели в «регулярке» пока 20 матчей. За все это время им удалось набрать 31 очко. В таблице Центрального дивизиона команда лидирует.

Последний раз «Тампа-Бэй» оставалась без добытых баллов 21 февраля. В Роли «молнии» крупно проиграли «Каролине» (0:4). В следующих пяти встречах клуб из штата Флорида только побеждал.

В трех поединках подопечные Джона Купера снова зарубились с «Каролиной». На выезде «молнии» взяли реванш (4:2), после чего дома добыли еще парочку побед (3:0; 3:1).

Последним на данный момент соперником «Тампы-Бэй» был «Даллас». На «Амали Арене» хозяева раскатали «шерифов» (5:0), а в «Американ Эйрлайнс Центре» коллектив Купера победил более скромно (2:0).

Прогноз

Победа «Чикаго» в предстоящем матче оценивается 3.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.83.

В 20 поединках регулярного чемпионата команда Купера пропустила 39 шайб. Оборона «Тампы» является самой надежной среди всех клубов дивизиона.

В гостевом поединке лидеры «Центра» встретятся с сильным соперником, но не позволят «Чикаго» разыграться в нападении. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.70.