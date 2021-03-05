ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подрядНХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону» Юрий РозановБольше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова Дэвид МойесСюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
  • 14:22
    • Кузяев — игрок месяца в «Зените»
  • 14:01
    • Ответный матч «Ливерпуля» и «Лейпцига» пройдет в Будапеште
  • 13:56
    • HNL 21 и еще несколько спортивных симуляторов в ближайшее время появятся в Xbox Game Pass
  • 13:31
    • Назначены арбитры на матчи 21 тура РПЛ
  • 12:25
    • Овечкин — первая звезда матча с «Вашингтон» — «Бостон»
  • 08:56
    • «Филадельфия» обыграла «Юту», «Бруклин» победил «Хьюстон», Харден оформил трипл-дабл, «Лейкерс» уступили «Сакраменто»
  • 01:54
    • «Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в финал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Сколько голов подарит игра «Чикаго» и «Тампы»?

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 5 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс ДеБринкэт
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 5 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.78
  • Ставка!
    •

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго опустилась на четвертое место в таблице Центрального дивизиона. Сейчас она имеет 28 очков в копилке, которые были добыты в 23-х поединках.

    Во второй половине февраля «Чикаго» провел пять матчей в разъездах. Четырежды «дрозды» смогли победить. Пару раз «Би-хокс» обыграли «Детройт» (3:2 ОТ, 2:0).

    Затем команда Джереми Коллитона встретилась с «Каролиной» и проиграла «ураганам» (3:5). Два следующих матча «Чикаго» затащил, хлопнув «Коламбус» (6:5 Б; 2:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Вернувшись домой, «Чикаго» сразился с «Детройтом». В одном поединке «дрозды» уступили (3:5), а в другом — дали достойный ответ «крылышкам» (7:2).

    «Тампа-Бэй»

    Ребята из Тампы провели в «регулярке» пока 20 матчей. За все это время им удалось набрать 31 очко. В таблице Центрального дивизиона команда лидирует.

    Последний раз «Тампа-Бэй» оставалась без добытых баллов 21 февраля. В Роли «молнии» крупно проиграли «Каролине» (0:4). В следующих пяти встречах клуб из штата Флорида только побеждал.

  • НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 марта
  • Сегодня

    • В трех поединках подопечные Джона Купера снова зарубились с «Каролиной». На выезде «молнии» взяли реванш (4:2), после чего дома добыли еще парочку побед (3:0; 3:1).

    Последним на данный момент соперником «Тампы-Бэй» был «Даллас». На «Амали Арене» хозяева раскатали «шерифов» (5:0), а в «Американ Эйрлайнс Центре» коллектив Купера победил более скромно (2:0).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» в предстоящем матче оценивается 3.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.83.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В 20 поединках регулярного чемпионата команда Купера пропустила 39 шайб. Оборона «Тампы» является самой надежной среди всех клубов дивизиона.

    В гостевом поединке лидеры «Центра» встретятся с сильным соперником, но не позволят «Чикаго» разыграться в нападении. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.15
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 05.03.2021 в 04:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры