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    «Витязь» сотворит подвиг в Питере?

    СКА — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч КХЛ 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Витязь»
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    Даниил Пыленков
    В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Витязь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Февраля 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    СКА

    Питерский клуб успел сыграть в 58 поединках регулярного чемпионата. В этих матчах он заработал 78 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции команда занимает вторую позицию.

    Четыре встречи из шести последних СКА провел в «Ледовом Дворце». С 4 по 16 февраля «армейцы» обыграли «Локомотив» в овертайме (3:2), «Йокерит» (3:2) и «Спартак» (3:1).

    Трехматчевая серия без потерь прервалась 18 числа. В Санкт-Петербурге подопечные Валерия Брагина не смогли справиться с московским «Динамо» (1:3).

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    Затем СКА отправился в Ярославль, где сразился с «Локомотивом», но не сумел обыграть соперников (1:2). В недавнем матче питерцы хлопнули «Куньлунь» (4:3).

    «Витязь»

    Команда из Подольска приняла участие в 58 матчах «регулярки». Заработав 57 очков, она заняла девятую позицию в рейтинге Западной конференции.

    В первом февральском поединке «Витязь» остался без набранных очков в дуэли с «Торпедо» (3:6), после чего «богатыри» дома обыграли «Динамо» Минск (3:1).

    Перед паузой на матчи сборных «витязи» в Мытищах смогли победить «Куньлунь» (4:5), а в четырех поединках после Евротура подольский клуб только проигрывал.

    Сперва в Москве ребята Михаила Кравеца уступили ЦСКА (1:3), после чего команда влетела «Магнитке» по буллитам (1:1, 0:3). В недавних играх «Витязь» был повержен «Йокеритом» (1:5; 2:3).

    Прогноз

    Победа СКА в домашней игре оценивается в 1.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Витязя» — 5.50.

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    «Витязь» проигралу заочную битву за плей-офф «Спартаку». Разница очков между клубами уже составляет 5 баллов.

    У «богатырей» нет шансов спасти сезон, но достойно его закончить все же реально. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 1.5 с коэффициентом 1.74.

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