В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Витязь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Питерский клуб успел сыграть в 58 поединках регулярного чемпионата. В этих матчах он заработал 78 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции команда занимает вторую позицию.

Четыре встречи из шести последних СКА провел в «Ледовом Дворце». С 4 по 16 февраля «армейцы» обыграли «Локомотив» в овертайме (3:2), «Йокерит» (3:2) и «Спартак» (3:1).

Трехматчевая серия без потерь прервалась 18 числа. В Санкт-Петербурге подопечные Валерия Брагина не смогли справиться с московским «Динамо» (1:3).

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Затем СКА отправился в Ярославль, где сразился с «Локомотивом», но не сумел обыграть соперников (1:2). В недавнем матче питерцы хлопнули «Куньлунь» (4:3).

«Витязь»

Команда из Подольска приняла участие в 58 матчах «регулярки». Заработав 57 очков, она заняла девятую позицию в рейтинге Западной конференции.

В первом февральском поединке «Витязь» остался без набранных очков в дуэли с «Торпедо» (3:6), после чего «богатыри» дома обыграли «Динамо» Минск (3:1).

Перед паузой на матчи сборных «витязи» в Мытищах смогли победить «Куньлунь» (4:5), а в четырех поединках после Евротура подольский клуб только проигрывал.

Сперва в Москве ребята Михаила Кравеца уступили ЦСКА (1:3), после чего команда влетела «Магнитке» по буллитам (1:1, 0:3). В недавних играх «Витязь» был повержен «Йокеритом» (1:5; 2:3).

Прогноз

Победа СКА в домашней игре оценивается в 1.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Витязя» — 5.50.

«Витязь» проигралу заочную битву за плей-офф «Спартаку». Разница очков между клубами уже составляет 5 баллов.

У «богатырей» нет шансов спасти сезон, но достойно его закончить все же реально. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 1.5 с коэффициентом 1.74.