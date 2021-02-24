В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 24 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка провел в регулярном чемпионате 13 матчей, в ходе которых ему удалось заработать 14 баллов. В зачете Восточного дивизиона он занимает 7 позицию.

Перед вынужденным уходом на самоизоляцию «Нью-Джерси» дважды встретился с «Баффало». В первой игре он уступил «мечам» по буллитам (3:3, 0:1).

А в ответном поединке «Девс» победили (5:3). Вернувшись с карантина, коллектив Линди Раффа разгромил «Рейнджерс» (5:2) и одержал верх над «Бостоном» (3:2).

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Небольшая победная серия обломалась 20 февраля, когда «Нью-Джерси» дома не справился с «Баффало» (2:3). В последнем матче «дьяволы» проиграли «Вашингтону» (3:4).

«Баффало»

Команда из Буффало все еще последняя в таблице Восточного дивизиона. На восьмом месте она находится с 12 баллами, добытыми в 15 играх.

Крайняя встреча между этими клубами состоялась 31 января. Тогда у себя дома «Баффало» потерпел поражение от «Нью-Джерси» (3:5), который позже отправился на карантин.

После потери баллов в дуэли с «Девс» подопечные Ральфа Крюгера пару раз проиграли «Айлендерс» (1:3; 0:1), а затем влетели и «Вашингтону» (1:3).

В одном из недавних поединков «Себс» сумели взять очки в очередном матче с «Нью-Джерси» (3:2). А еще в одной игре с «Айлендерс» «мечи» оказались слабее (2:3).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Баффало» — 2.63.

В их недавней очной встрече «Девс» к третьему периоду горели в 3 гола, а в финальной двадцатиминутке пытались сотворить камбэк. Однако игра завершилась поражением «дьяволов» (2:3).

В предстоящем матче хозяева обязаны брать реванш у последней команды Восточного дивизиона, чтобы потихоньку выбираться из нижней части таблицы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.