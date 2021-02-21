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    «Питтсбург» забьет «Айлендерс» несколько голов?

    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Айлендерс»
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    Зак Астон-Риз
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG Paints Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Коллектив из Питтсбурга в таблице Восточного дивизиона занимает сейчас пятое место. За 15 матчей в рамках регулярного первенства он заработал 17 очков.

    Начало февраля «Питтсбург» встретил в Нью-Йорке. Но пару раз «пингвины» остались без набранных баллов. Сперва они уступили «Рейнджерс» (1:3), а затем оказались слабее «Айлендерс» (3:4).

    В следующем же поединке против «островитян» подопечные Майка Салливана одержали победу по буллитам (3:3, 1:0). Вернувшись домой, «Пенс» разгромили «Вашингтон» (6:3).

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    Во второй встрече с ребятами из столицы «Питтсбург» потерпел неудачу (1:3). В последнем матче «пингвины» разгромили «Айлендерс» (4:1).

    «Айлендерс»

    Приняв участие в 16 поединках регулярного сезона, нью-йоркская команда заработала 19 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает четвертое место.

    В конце января и начале февраля «Айлендерс» не могли никого победить в течение пяти матчей. Но прервалась эта неприятная статистика в поединке с «Питтсбургом» 7 февраля (4:3).

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    • Затем подопечные Барри Троца всухую обыграли «Рейнджерс» (2:0), после чего они потерпели поражение от «пингвинов» по буллитам (3:3, 0:1).

    Затем «островитяне» взяли верх над «Бостоном» (4:2) и «Баффало» (3:1; 3:0). А 19 числа «Айлендерс» крупно влетели «Питтсбургу» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.46, а на победу «Айлендерс» — 2.76.

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    В родных стенах «Пенс» сейчас чувствуют себя комфортно в противостоянии с «Айлендерс».

    Во втором очном поединке кряду хозяева снова забьют гостям из Нью-Йорка пару-тройку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 с коэффициентом 1.69.

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