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    Игра в Эдмонтоне будет голевой?

    «Эдмонтон» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Виннипег»
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    Ессе Пульюярви
    В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 16 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
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  • 4.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из Эдмонтона, провинция Альберта, в таблице Северного дивизиона находится на третьем месте. За 16 матчей он заработал 18 баллов.

    На данном этапе сезона «Эдмонтон» выглядит убедительно. В недавних семи матчах «Ойлерз» одержали шесть побед, пять из которых были добыты в основное время.

    Сперва дома «нефть» разобралась с «Торонто» в добавочном периоде (4:3). А затем подопечные Дэйва Типпетта пару раз хлопнули «Оттаву» (8:5; 4:2).

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    С 7 по 12 февраля «Эдмонтон» провел 4 встречи в разъездах. В одном из матчей «Ойлерз» уступили «Калгари» (4:6), но позже эта команда победила «Оттаву» (3:1; 3:2) и «Монреаль» (3:0).

    «Виннипег»

    Коллектив из Виннипега, провинция Манитоба, Канада, в Северном дивизионе занимает четвертую позицию. В 14 играх она добыла 17 зачетных баллов.

    Недавно «Виннипег» четырежды встретился с «Калгари». В первой битве с «огоньками» «Джетс» потерпели поражение в серии буллитов (3:3, 1:2).

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    • А в паре следующих матчей «воздушная армия» взяла верх (3:2; 4:1). В поединке 10 февраля «Виннипег» сразился с «Калгари» в гостях. На чужом льду была потеря очков (2:3).

    После четырех встреч с «Флеймз» «Виннипег» сошелся с «Оттавой». Сперва ребята Пола Мориса разгромили «полководцев» (5:1), а затем они уступили «Сенс» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.28, а на победу «Виннипега» — 2.97.

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    В последних пяти матчах с участием «Эдмонтона» только раз пробивался тотал больше 6.5. Что касается «Виннипега», то такой показатель результативности команда не продемонстрировала ни разу за недавние 7 поединков.

    В личной встрече голов будет достаточно, но в разумных пределах. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.82.

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