«Эдмонтон»
Канадский клуб из Эдмонтона, провинция Альберта, в таблице Северного дивизиона находится на третьем месте. За 16 матчей он заработал 18 баллов.
На данном этапе сезона «Эдмонтон» выглядит убедительно. В недавних семи матчах «Ойлерз» одержали шесть побед, пять из которых были добыты в основное время.
Сперва дома «нефть» разобралась с «Торонто» в добавочном периоде (4:3). А затем подопечные Дэйва Типпетта пару раз хлопнули «Оттаву» (8:5; 4:2).
С 7 по 12 февраля «Эдмонтон» провел 4 встречи в разъездах. В одном из матчей «Ойлерз» уступили «Калгари» (4:6), но позже эта команда победила «Оттаву» (3:1; 3:2) и «Монреаль» (3:0).
«Виннипег»
Коллектив из Виннипега, провинция Манитоба, Канада, в Северном дивизионе занимает четвертую позицию. В 14 играх она добыла 17 зачетных баллов.
Недавно «Виннипег» четырежды встретился с «Калгари». В первой битве с «огоньками» «Джетс» потерпели поражение в серии буллитов (3:3, 1:2).
А в паре следующих матчей «воздушная армия» взяла верх (3:2; 4:1). В поединке 10 февраля «Виннипег» сразился с «Калгари» в гостях. На чужом льду была потеря очков (2:3).
После четырех встреч с «Флеймз» «Виннипег» сошелся с «Оттавой». Сперва ребята Пола Мориса разгромили «полководцев» (5:1), а затем они уступили «Сенс» (1:2).
Прогноз
На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.28, а на победу «Виннипега» — 2.97.
В последних пяти матчах с участием «Эдмонтона» только раз пробивался тотал больше 6.5. Что касается «Виннипега», то такой показатель результативности команда не продемонстрировала ни разу за недавние 7 поединков.
В личной встрече голов будет достаточно, но в разумных пределах. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.82.