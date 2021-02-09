В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 9 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Сыграв в 11 матчах регулярного первенства, команда из Нэшвилла смогла набрать всего 10 очков. В таблице Центрального дивизиона она находится на седьмой позиции.

В парочке игр в конце января «Нэшвилл» добыл победы над «Чикаго» в овертайме (3:2) и по буллитам (1:1, 1:0), прервав таким образом отрезок из трех поражений.

А после поединков с «Чикаго» коллектив Джона Хайнса дважды сошелся с «Тампой-Бэй». Но оба раза «хищники» уступили действующим чемпионам (3:4; 2:5).

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В двух недавних матчах «Нэшвилл» встретился с «Флоридой». В первой игре «Предс» одержали верх в дополнительное время (6:5), после чего уступили «пантерам» в ходе часа игры (1:2).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Тампы, штат Флорида, провел в регулярном чемпионате всего девять матчей. Заработав 15 очков, команда возглавила Центральный дивизион.

Первое в текущем сезоне поражение «Тампа-Бэй» пережила 23 января, когда в гостях была крупно обыграна «Коламбусом» (2:5).

После этого подопечные Джона Купера уступили и «Каролине» в дополнительное время (0:1). Но в четырех последних матчах «молнии» только побеждали.

На «Амали Арене» «Тампа-Бэй» пару раз хлопнула «Нэшвилл» (4:3; 5:2). А в двух следующих матчах она уверенно разобралась с «Детройтом» (5:1; 3:1).

Прогноз

Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.03.

Несмотря на две потери, которые «Тампа» пережила в конце января, команда Джона Купера идет уверенно в своем дивизионе, имея лучшую защиту (18 пропущенных).

У «Нэшвилла» же вторая бедная атака в дивизионе. Кроме того, «хищники» сейчас предпоследние в таблице.

«Смэшвилл» пока далек от идеальной формы и противостоять «молниям» ему будет трудно. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» в матче за 1.75.