НХЛ. Шайба Наместникова, голевые передачи Гаврикова, Свечникова и Задорова

«Флорида» — «Детройт» 1:4

«Детройт» на выезде разгромил «Флориду» со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). На шайбы Марка Стаала, Дживани Смита, Робби Фаббри и Владислава Наместникова, который забросил в пустые ворота, хозяева отметились голом Александра Веннеберга.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Стаал — 1 (Ганье, Стэчер), 22:58 — 0:1. Смит — 1 (Райан), 37:02 — 0:2. Веннберг — 1 (Строльман, Ватрано), 42:09 — 1:2. Фаббри — 2 (Смит, Стэчер), 49:11 — 1:3. Наместников — 3 (п.в.), 57:18 — 1:4Вратари: Дридгер (56:37 — 56:41, 56:50 — 57:18) — ГрайссШтраф: 9-11Броски: 37 (12+12+13) — 38 (15+9+14)

«Детройт» с 8 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 14 очками — на третьей строчке.

«Флорида» — «Детройт»

«Коламбус» — «Каролина» 5:6

«Каролина» на выезде обыграла «Коламбус» со счетом 6:5 (1:2, 3:1, 2:2). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Стаал, набравший 3 (1+2) очка. В составе хозяев защитник Владислав Гавриков отметился голевым пасом, как и форвард гостей Андрей Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 5:6 (2:1, 1:3, 2:2) Голы: Лайне — 4 (Джонс, Рословик), 10:07 — 1:0. Макгинн — 3 (Ахо, Свечников), 10:32 — 1:1. Нэш — 1 (Фолиньо, Савар), 15:34 — 2:1. Фегеле — 2 (Стаал, Дзингел), 27:23 — 2:2. Фолиньо — 4 (Гавриков, Савар), 34:24 — 3:2. Пеши — 1 (Мартинук), 36:35 — 3:3. Трочек — 6 (Пеши, Шей), 38:45 — 3:4. Доми — 2 (Харрингтон, Бьоркстранд), 42:08 — 4:4. Стаал — 2 (Трочек, Хэмилтон), 45:33 — 4:5. Хэмилтон — 1 (Дзингел, Стаал), 50:37 — 4:6. Лайне — 5 (Джонс, Рословик), 59:03 — 5:6Вратари: Корписало (57:25 — 59:03, 59:17) — РаймерШтраф: 11-15Броски: 22 (9+3+10) — 26 (6+13+7)

«Каролина» с 14 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 13 очками — на пятой строчке.

«Коламбус» — «Каролина»

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 4:3

«Вегас» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0). У победителей дубль офомрил Чандлер Стивенсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0) Голы: Копитар — 2 (Иафалло, Андерсон), 0:36 — 0:1. Смит — 3 (Маршессо, Теодор), 5:57 — 1:1. Кемпе — 4 (Виларди, Клейг), 7:06 — 1:2. Уайтклауд — 1 (Гласс, Так), 7:32 — 2:2. Стивенсон — 2 (Стоун, Пачоретти), 11:37 — 3:2. Андерсон-Долан — 1 (Мур, Вагнер), 28:53 — 3:3. Стивенсон — 3 (бол., Так, Мартинес), 41:38 — 4:3Вратари: Ленер — Петерсен (58:28)Штраф: 8-4Броски: 33 (13+10+10) — 32 (12+10+10)

«Короли» потерпели четвертое поражение подряд. «Голден Найтс» выиграли третью встречу из последних четырех.

«Вегас» — «Лос-Анджелес»

«Даллас» — «Чикаго» 1:2 ОТ

«Даллас» потерпел домашнее поражение в овертайме от «Чикаго» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). У победителей дубль сделал Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров отдал голевую передачу и заработал 5-минутное удаление. У проигравших гол забил Джейсон Робертсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Дебринкэт — 5 (бол., Стром, Кейн), 32:29 — 0:1. Робертсон — 1 (Хейсканен, Факса), 49:31 — 1:1. Дебринкэт — 6 (Кейн, Задоров), 62:56 — 1:2Вратари: Эттингер — СуббанШтраф: 13-11Броски: 31 (9+13+7+2) — 35 (11+10+11+3)

«Блэкхокс» выиграли третий матч из последних четырех, «Старз» проиграли четвертую встречу из пяти.