В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Амали Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Команда из Тампы, штат Флорида, имеет в активе шесть сыгранных матчей, в которых она заработала 9 очков и заняла пятое место в Центральном дивизионе.

Две стартовых встречи сезона «Тампа-Бэй» провела против «Чикаго» на «Амали Арене». В родных стенах «молнии» не испытали никаких трудностей (5:1; 5:2).

Затем ребята Джона Купера дважды зарубились с «Коламбусом». В первом матче «Тампа-Бэй» вырвала победу в овертайме (3:2), а уже во втором поединке она была разгромлена (2:5).

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Следующим соперником «Тампы» оказалась «Каролина», которой команда Купера проиграла минимально (0:1). В последней встрече «молнии» взяли верх над «Нэшвиллом» (4:3).

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из Нэшвилла, штат Теннесси, сыграл в восьми поединках «регулярки» и заработал 8 очков. В зачете Центрального дивизиона он идет седьмым.

После двух побед над «Коламбусом» (3:1; 5:2) «Нэшвилл» потерпел три поражения кряду. В первой встрече неприятного отрезка «Предс» уступили «Каролине» (2:4).

Затем подопечные Джона Хайнса были разгромлены «Далласом» (0:7). А уже в следующем матче с «шерифами» «Нэшвилл» проиграл с минимальным разрывом (2:3).

Позже «хищники» взяли верх над «Чикаго» в дополнительное время (3:2) и в серии буллитов (1:1, 1:0). А в недавней встрече «Нэшвилл» влетел «Тампе» (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.34, а на победу «Нэшвилла» — 3.50.

Обе команды на данном этапе «регулярки» идут с потерями. Однако у «молний» дела обстоят получше. Они имеют вторую по надежности защиту в Центральном дивизионе и опережают «Нэшвилл» в таблице.

На своем льду команда Купера в текущем сезоне никому не уступала и забивала минимум 4 шайбы. Не будет поражения хозяев и в этом матче. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.95.