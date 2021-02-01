В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» 1 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадский клуб из провинции Альберта сыграл в десяти матчах «регулярки». Заработав 8 очков, он занял пятое место в Северном дивизионе.

На старте сезона «Эдмонтон» проиграл трижды в четырех поединках. Сперва «нефть» сдалась «Ванкуверу» (3:5). А после победы над «Накс» в другой встрече (5:2) «Ойлерз» дважды влетели «Монреалю» (1:5; 1:3).

Вторую победу в чемпионате ребята Дэйва Типпетта одержали 21 января, хлопнув «Торонто» (3:1). Но в следующем матче его команда уступила «листочкам» (2:4).

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Позже «Эдмонтон» взял верх над «Виннипегом» (4:3) и проиграл ему в следующем же матче (4:6). А в очередных поединках с «Торонто» «Ойлерз» были слабее в основное время (3:4), но потом сумели победить соперников в овертайме (4:3).

«Оттава»

Другой канадский клуб принял участие в восьми поединках «регулярки». За все свои матчи «Сенс» получили всего 3 балла, из-за чего они застряли на дне Северного дивизиона.

Текущий сезон «Оттава» начала с победы. У себя дома она разобралась с «Торонто» (5:3). А в следующих семи встречах «полководцы» только проигрывали.

Уступили ребята Ди Джея Смита во второй дуэли с «Торонто» (2:3), после чего они оказались слабее «Виннипега» в овертайме (3:4) и в основное время (1:4).

В третьем матче с «Джетс» «Оттава» также проиграла крупно (3:6). А затем она трижды была разгромлена «Ванкувером» (1:7; 1:5; 1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Эдмонтона» в предстоящей игре оценивается в 1.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Оттавы» — 3.58.

«Оттава», как и «Эдмонтон», в своих восьми матчах уже успела пропустить 36 шайб. Однако у «полководцев» всего 17 забитых голов в активе. На данный момент она имеет худшую атаку в дивизионе и проигрывает всем подряд крупно.

Такая проблемная защита рискует получить от результативного коллектива Дэйва Типпетта полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 с коэффициентом 1.78.