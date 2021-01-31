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    Дома «Тампа» разберется с «Нэшвиллом»

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 31 января 2021 года

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    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз и ставка
    Каллан Фут
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Амали Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Тампа-Бэй»

    Команда из Тампы, штат Флорида, провела только пять матчей в «регулярке». Заработав 7 баллов, она расположилась на пятом месте в Центральном дивизионе.

    В двух стартовых поединках «Тампа-Бэй» сыграла дома. На своем льду «молнии» принимали «Чикаго». Оба раза хозяева разгромили «Би-хокс» (5:1; 5:2).

    В следующем матче подопечные Джона Купера встретились на выезде с «Коламбусом». Исход был решен в дополнительное время в пользу гостей (3:2).

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    А второй поединок с «Коламбусом» завершился для «молний» разгромным поражением (2:5). В последней игре «Тампа» влетела «Каролине» в овертайме (0:1).

    «Нэшвилл»

    Хоккейный клуб из Нэшвилла в семи встречах получил 8 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он расположился в тройке лидеров.

    Как и «Тампа-Бэй», «Нэшвилл» также выиграл два стартовых поединка в родных стенах. «Хищники» одержали верх над «Коламбусом» (3:1; 5:2).

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    • Однако позже коллектив Джона Хайнса потерпел три поражения кряду. Уступили «Предаторз» «Каролине» (2:4) и дважды «Далласу» (0:7; 2:3).

    После этого «Нэшвилл» зарубился с «Чикаго». На «Бриджстоун Арене» «Предс» хлопнули «ястребов» в овертайме (3:2) и по буллитам (1:1, 1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.58, а на победу «Далласа» — 2.98.

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    «Молнии» проиграли два последних матча. В этих встречах они забросили всего 2 шайбы. Однако в грядущем поединке хозяева попытаются реабилитироваться.

    В текущем сезоне ребята Купера на «Амали Арене» добыли две крупных победы, забив 10 голов в двух играх. Родные стены помогут им и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1.70.

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