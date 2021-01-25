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    Сколько раз «Калгари» пробьет защиту «Торонто»?

    «Калгари» — «Торонто». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч НХЛ 25 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Торонто»
    Марк Джиордано
    В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Торонто». Матч пройдет на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 25 января. Начало встречи — в 00:00 мск. «Калгари» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    Канадский клуб из провинции Альберта провел только три игры в «регулярке». За три матча он заработал 5 очков и оказался на четвертом месте в Северном дивизионе.

    На старте НХЛ «Калгари» сразился с «Виннипегом». В этом поединке «огоньки», ведя в две шайбы, дали сопернику возможность отыграться, а затем в овертайме «Флеймз» и вовсе потерпели поражение (3:4).

    После неудачной встречи с «Виннипегом» подопечные Джеффа Уорда дважды зарубились с «Ванкувером». Первая игра оказалась для «Калгари» легкой прогулкой (3:0).

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    А во втором матче «Флеймз» пришлось отыгрываться. Но команда Джеффа Уорда быстро вернулась и настреляла «Ванкуверу» полную сетку (5:2).

    «Торонто»

    Другой клуб из Канады, который находится в провинции Онтарио, провел уже 6 поединков. Набрав 8 баллов, команда заняла второе место в Северном дивизионе.

    Первый матч свел «Торонто» с «Монреалем». Встреча на «Скотиабанк Арене» была результативной и перевалила за час игры. В дополнительное время «листочки» затащили победу благодаря Моргану Райлли (5:4).

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    • Позже подопечные Шелдона Кифа дважды сыграли с «Оттавой». В первом поединке против «полководцев» «Торонто» уступил (3:5). Но в следующей встрече был реванш (3:2).

    Победить «кабаны» сумели и «Виннипег» 19 января (3:1), после чего с таким же счетом они влетели «Эдмонтону» спустя пару дней (1:3). В недавнем матче «Торонто» хлопнул «Эдмонтон» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.52, а на победу «Торонто» — 2.53.

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    В очных матчах часто победителя угадать сложно, поскольку равные команды выдают непредсказуемые результаты. Однако «Калгари» только дважды за последние 10 поединков забил «листочкам» более 3 голов.

    В грядущей встрече «Торонто» также может отзащищаться и не позволит хозяевам настрелять полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» меньше 3 за 1.90.

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