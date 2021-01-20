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    Как «Колорадо» проведет первый выезд в сезоне?

    «Лос-Анджелес» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 20 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
    Габриэль Ландескуг
    В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 20 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес»

    Хоккейный клуб из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в паре сыгранных матчей смог заработать 2 очка. В таблице Западного дивизиона он находится на седьмой строчке.

    Оба матча в регулярном чемпионате «Лос-Анджелес» провел против «Миннесоты». И каждая игра закончилась поражением «Кингз» в овертайме и с одинаковым счетом — 3:4.

    В обоих случаях команда Тодда Маклеллана вынуждена была отыгрываться уже в первом периоде. Затем во второй двадцатиминутке «монархи» забрасывали 2 шайбы, но давали «Минни» возможность сравнять счет в третьем периоде, а затем уступали в дополнительное время.

    Все прогнозы на НХЛ

    По итогам прошлого регулярного сезона «Лос-Анджелес» финишировал на 13 месте в Западной конференции и успел провести 70 матчей.

    «Колорадо»

    Команда из Денвера сыграла в двух поединках регулярного первенства, в которых она заполучила 2 балла и оказалась шестой в Западном дивизионе.

    Дважды на старте «Колорадо» сразился с «Сент-Луисом». В первом матче «Эвс» влетели крупно — 1:4. В той игре хозяева не слишком отстали от «Блюз» по ударам (27:32), однако только 3.70% опасностей трансформировались в голы.

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    • Во втором поединке команда Джареда Беднара собралась и разнесла «Сент-Луис» — 8:0. В этой встрече денверский клуб уже получил солидное преимущество по моментам (38:21) и продемонстрировал достойную реализацию — 21.05%.

    В сезоне 2019/20 «Колорадо» закончил «регулярку» на втором месте. В плей-офф команда добралась до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступила «Далласу» в серии — 3:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.22, на ничью — 4.86, а на победу «Колорадо» — 1.71.

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    После второй игры с «Сент-Луисом», в которой «Эвс» устроили яркий перформанс, коллектив Джареда Беднара едет в Лос-Анджелес с хорошим настроением и желанием продолжать выигрывать.

    А у «Кингз», несмотря на высокую результативность, имеются проблемы с концентрацией. Команда, ведя в счете, проседает у своих ворот и соперники в итоге возвращаются в игру.

    Гости предстоящего поединка способны наказать «королей» за расхлябанность в обороне. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» за 1.71.

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