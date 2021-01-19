НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова

«Айлендерс» — «Бостон» 1:0

«Айлендерс» дома минимально переиграл «Бостон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственная шайба в этой встрече была заброшена за 4 минуты до окончания игры форвардом хозяев Жаном-Габриэлем Пажо.

Голкипер «островитян» Семен Варламов оформил шатаут, отразив все 27 бросков. Для него это второй шатаут подряд и 29-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Пажо — 1 (Пелеч, Пулок), 55:51 — 1:0Вратари: Варламов — Раск (58:25)Штраф: 8-12Броски: 17 (3+7+7) — 27 (11+6+10)

«Айлендерс» с четырьмя очками идут на третьем месте в Восточном дивизионе, а «Бостон» — на пятом, имея три очка.

«Айлендерс» — «Бостон»

«Торонто» — «Виннипег» 3:1

«Торонто» обыграл «Виннипег» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Дубль в составе победителей сделал Митчелл Марнер, еще одну шайбу забросил Джон Таварес. У проигравших гол забил Кайл Коннор.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Таварес — 3 (бол., Нюландер, Маззин), 25:28 — 1:0. Марнер — 2 (Холл, Мэттьюс), 38:39 — 2:0. Коннор — 2 (Форборт, Пионк), 39:13 — 2:1. Марнер — 3 (п.в., Керфут), 59:37 — 3:1Вратари: Андерсен — Хеллебайк (57:57 — 59:37)Штраф: 10-4Броски: 38 (10+22+6) — 28 (10+6+12)

«Мэйпл Ливз» лидируют в таблице Северного дивизиона. «Виннипег» идет шестым.

«Торонто» — «Виннипег»

«Филадельфия» — «Баффало» 1:6

«Баффало» разгромил на выезде «Филадельфию» со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

По дублю в составе победителей оформили Кертис Лазар и Сэм Райнхарт, по голу забили Хенри Йокихарью и Виктор Олофссон. Тейлор Холл и Джек Айкел сделали по ассистентскому хет-трику. У проигравших шайбу забросил Николя Обе-Кюбель.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Баффало» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Голы: Лазар — 1, 15:52 — 0:1. Райнхарт — 1 (бол., Холл, Айкел), 23:35 — 0:2. Райнхарт — 2 (Айкел, Холл), 26:28 — 0:3. Лазар — 2 (Шихан, Монтур), 28:09 — 0:4. Йокихарью — 1 (Стаал), 50:47 — 0:5. Обе-Кубель — 1 (Раффль, Санхейм), 57:55 — 1:5. Улофссон — 2 (бол., Холл, Айкел), 58:49 — 1:6Вратари: Харт (Эллиотт, 28:09) — ХаттонШтраф: 8-2Броски: 22 (4+11+7) — 37 (11+15+11)

«Баффало» после двух поражений на старте сезона добыл первую победу. «Филадельфия», выигравшая две первые встречи, проиграла впервые в регулярном чемпионате.

«Филадельфия» — «Баффало»

«Нэшвилл» — «Каролина» 2:4

Гол и передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

Также в составе победителей отметились Винсент Трочек, Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер. В составе «Предаторз» голы на свой счет записали Филип Форсберг и Виктор Арвидсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: Свечников — 3 (бол., Хэмилтон, Ахо), 36:05 — 0:1. Форсберг — 3 (Арвидссон, Фаббро), 36:51 — 1:1. Трочек — 2, 43:46 — 1:2. Ахо — 1 (Свечников, Гардинер), 50:39 — 1:3. Арвидссон — 1 (бол., Джохансен, Дюшен), 53:26 — 2:3. Нидеррайтер — 2 (п.в., Трочек, Славин), 59:24 — 2:4Вратари: Ринне (58:55 — 59:24) — РаймерШтраф: 8-10Броски: 33 (12+10+11) — 24 (7+7+10)

Теперь у обеих команд по две победы в трех матчах этого сезона. «Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Нэшвилл» — третье.

«Нэшвилл» — «Каролина»

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 5:4

«Сент-Луис» дома перестрелял «Сан-Хосе» — 5:4 (0:2, 4:1, 1:1).

В составе победителей дубль оформил Джастин Фолк, по разу отличились Майк Хоффман, Джейден Шварц и Джордан Кайру. У проигравших две шайбы забросил Логан Кутюр, по голу забили Кевин Лабанк и Брент Бернс.

Российский нападающий «Блюза» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 5:4 (0:2, 4:1, 1:1) Голы: Лабанк — 1 (Бернс, Кутюр), 11:38 — 0:1. Кутюр — 1 (бол., Хертл, Бернс), 14:18 — 0:2. Фольк — 1 (Барбашев, Гуннарссон), 22:36 — 1:2. Хоффман — 1 (Парэйко, Бозак), 24:09 — 2:2. Бернс — 1 (бол., Кейн, Хертл), 32:06 — 2:3. Шенн — 1 (Киру), 34:17 — 3:3. Фольк — 2 (Перрон, О`Райлли), 39:00 — 4:3. Кутюр — 2 (Лабанк, Шимек), 44:17 — 4:4. Киру — 2 (Парэйко, Краг), 50:28 — 5:4Вратари: Биннингтон — Дубник (58:52)Штраф: 6-6Броски: 33 (13+12+8) — 26 (8+9+9)

«Сент-Луис» идет на четвертом месте в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» занимает седьмую строчку.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

«Анахайм» — «Миннесота» 1:0

«Анахайм» благодаря шайбе Николя Делорье минимально переиграл «Миннесоту» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов закончил игру с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Делорье — 1 (Шаттенкирк, Рауни), 44:09 — 1:0Вратари: Гибсон — Тэлбот (58:48 — 59:10, 59:14)Штраф: 12-6Броски: 27 (11+10+6) — 34 (11+14+9)

«Анахайм» добыл первую победу в сезоне после двух поражений на старте. «Миннесота», напротив, потерпела первое поражение в регулярном чемпионате после двух побед.

«Анахайм» — «Миннесота»

«Калгари» — «Ванкувер» 5:2

«Калгари» на своем льду уверенно обыграл «Ванкувер» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Голы: Виртанен — 1 (Миллер), 10:17 — 0:1. Годро — 2 (Монахэн), 32:05 — 1:1. Баклунд — 1 (Лучич, Лейво), 33:30 — 2:1. Линдхольм — 2 (бол., Годро), 39:58 — 3:1. Джиордано — 1 (бол.), 46:40 — 4:1. Майерс — 1 (мен.), 53:15 — 4:2. Андерссон — 1 (п.в., Монахэн), 59:05 — 5:2Вратари: Маркстрем — Демко (55:22 — 59:05)Штраф: 8-14Броски: 32 (4+20+8) — 27 (16+3+8)

Защитник «Флэймз» Никита Нестеров отыграл 13:38 и нанес один бросок по воротам. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

«Калгари» — «Ванкувер»

«Эдмонтон» — «Монреаль» 1:3

Дебютная шайба Александра Романова в НХЛ помогла «Монреалю» одолеть «Эдмонтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

У победителей также отличились Ши Уэбер и Арттури Лехконен. За проигравших забил Девин Шор.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Монреаль» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Романов — 1 (Кулак, Байрон), 9:54 — 0:1. Уэбер — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 39:49 — 0:2. Лехконен — 1 (мен., Питри), 52:15 — 0:3. Шор — 1 (мен.), 57:51 — 1:3Вратари: Коскинен (59:55) — АлленШтраф: 10-14Броски: 26 (12+7+7) — 34 (6+18+10)

«Канадиенс» одержали вторую победу в трех встречах, «Ойлерз» потерпели третье поражение в четырех играх.

«Эдмонтон» — «Монреаль»

«Вегас» — «Аризона» 4:2

«Вегас» выиграл третий матч подряд на старте сезона, одолев дома «Аризону» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

В составе «рыцарей» отличились Рейли Смит, оформивший дубль, Макс Пачиоретти, и Чендлер Стивенсон. У гостей шайбы забросили Тайлер Пиклик и Ник Шмалц.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Аризона» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Питлик, 08:24 — 0:1; Шмальц (Чикран, Брассар), 29:35 — 0:2; Пасиоретти (Стивенсон, Теодор), 37:02 — 1:2; Смит (Карлссон), 44:11 — 2:2; Стивенсон (Уайтклауд, Стоун), 48:12 — 3:2; Смит, 59:48 — 4:2

После этого матча «Вегас» с шестью очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с тремя очками — на четвертой строчке.