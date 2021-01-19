НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова

«Айлендерс» — «Бостон» 1:0
«Айлендерс» дома минимально переиграл «Бостон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственная шайба в этой встрече была заброшена за 4 минуты до окончания игры форвардом хозяев Жаном-Габриэлем Пажо.
Голкипер «островитян» Семен Варламов оформил шатаут, отразив все 27 бросков. Для него это второй шатаут подряд и 29-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
«Айлендерс» с четырьмя очками идут на третьем месте в Восточном дивизионе, а «Бостон» — на пятом, имея три очка.
«Торонто» — «Виннипег» 3:1
«Торонто» обыграл «Виннипег» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
Дубль в составе победителей сделал Митчелл Марнер, еще одну шайбу забросил Джон Таварес. У проигравших гол забил Кайл Коннор.
«Мэйпл Ливз» лидируют в таблице Северного дивизиона. «Виннипег» идет шестым.
«Филадельфия» — «Баффало» 1:6
«Баффало» разгромил на выезде «Филадельфию» со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).
По дублю в составе победителей оформили Кертис Лазар и Сэм Райнхарт, по голу забили Хенри Йокихарью и Виктор Олофссон. Тейлор Холл и Джек Айкел сделали по ассистентскому хет-трику. У проигравших шайбу забросил Николя Обе-Кюбель.
«Баффало» после двух поражений на старте сезона добыл первую победу. «Филадельфия», выигравшая две первые встречи, проиграла впервые в регулярном чемпионате.
«Нэшвилл» — «Каролина» 2:4
Гол и передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
Также в составе победителей отметились Винсент Трочек, Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер. В составе «Предаторз» голы на свой счет записали Филип Форсберг и Виктор Арвидсон.
Теперь у обеих команд по две победы в трех матчах этого сезона. «Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Нэшвилл» — третье.
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 5:4
«Сент-Луис» дома перестрелял «Сан-Хосе» — 5:4 (0:2, 4:1, 1:1).
В составе победителей дубль оформил Джастин Фолк, по разу отличились Майк Хоффман, Джейден Шварц и Джордан Кайру. У проигравших две шайбы забросил Логан Кутюр, по голу забили Кевин Лабанк и Брент Бернс.
Российский нападающий «Блюза» Иван Барбашев отметился голевой передачей.
«Сент-Луис» идет на четвертом месте в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» занимает седьмую строчку.
«Анахайм» — «Миннесота» 1:0
«Анахайм» благодаря шайбе Николя Делорье минимально переиграл «Миннесоту» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов закончил игру с показателем полезности «-1».
«Анахайм» добыл первую победу в сезоне после двух поражений на старте. «Миннесота», напротив, потерпела первое поражение в регулярном чемпионате после двух побед.
«Калгари» — «Ванкувер» 5:2
«Калгари» на своем льду уверенно обыграл «Ванкувер» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).
Защитник «Флэймз» Никита Нестеров отыграл 13:38 и нанес один бросок по воротам. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.
«Эдмонтон» — «Монреаль» 1:3
Дебютная шайба Александра Романова в НХЛ помогла «Монреалю» одолеть «Эдмонтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
У победителей также отличились Ши Уэбер и Арттури Лехконен. За проигравших забил Девин Шор.
«Канадиенс» одержали вторую победу в трех встречах, «Ойлерз» потерпели третье поражение в четырех играх.
«Вегас» — «Аризона» 4:2
«Вегас» выиграл третий матч подряд на старте сезона, одолев дома «Аризону» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
В составе «рыцарей» отличились Рейли Смит, оформивший дубль, Макс Пачиоретти, и Чендлер Стивенсон. У гостей шайбы забросили Тайлер Пиклик и Ник Шмалц.
После этого матча «Вегас» с шестью очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с тремя очками — на четвертой строчке.