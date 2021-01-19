ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 19 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 19 января. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

«Армейцы Москвы» продолжают уверенно лидировать в Западной конференции. За 46 матчей они заработали 71 очко и солидно оторвались от преследователей.

Последнее поражение в родных стенах ЦСКА пережил в начале месяца. В игре с «Автомобилистом» 5 января «армейцы» оказались слабее екатеринбуржцев в серии буллитов (1:1, 0:1).

Но после той встречи команда Игоря Никитина разбила «Нефтехимик» (6:1), разобралась со СКА в дополнительное время (3:2) и снесла «Динамо» Рига (7:1).

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После разгрома латвийского клуба ЦСКА и сам потерпел крупное поражение от «Локомотива» 14 января (0:3). В следующем матче была очередная победа над СКА (3:1).

«Спартак»

Более скромный московский коллектив пока находится на восьмом месте в таблице Западной конференции. В 47 встречах регулярного первенства команда заполучила 50 баллов.

Этот год «Спартак» решил начать с потери. В дебютном матче 2021-го красно-белые сразились с «Металлургом» Мг в гостях. Москвичи дважды теряли преимущество в две шайбы и в итоге проиграли (3:4).

После облома в Магнитогорске команда Олега Знарка выдала неплохой отрезок из трех побед, в ходе которого «гладиаторы» обыграли «Трактор» (6:2), «Йокерит» (4:1) и «Локомотив» (4:3).

А в двух последних встречах красно-белые проиграли. В статусе хозяев «Спартак» потерпел поражения от «Автомобилиста» (0:1) и «Йокерита» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.58, на ничью они дают коэффициент 4.96, а на победу «Спартака» — 5.15.

В этом дерби больше турнирной мотивации будет у красно-белых. Однако ЦСКА всегда не против хорошенькой рубки и разгрома принципиальных оппонентов.

Поэтому два столичных клуба должны выдать веселый матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.75.