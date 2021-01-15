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    Начнет ли «Нэшвилл» регулярку с крупной победы?

    «Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Коламбус»
    Райан Джохансен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Бриджстоун арене» 15 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    Прошлый регулярный сезон команда из Нэшвилла, штат Теннесси, закончила на шестом месте в таблице Западной конференции. В 69 играх она набрала 78 очков.

    В шести финальных матчах прерванной регулярки «Нэшвилл» трижды выиграл и сколько же раз проиграл. Сперва были поражения от «Колорадо» (2:3), «Эдмонтона» (3:8) и «Миннесоты» (1:3).

    Но затем подопечные Джона Хайнса дважды одержали верх над «Далласом» (2:0; 1:0) и хлопнули «Монреаль» (4:2). Оказавшись шестыми на «Западе», «Предс» спокойно вышли в плей-офф.

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    В раунде на вылет «Смэшвилл» встретился с «Аризоной». В рубке с «койотами» команда Джона Хайнса победила всего раз (4:2). Три других встречи закончились поражениями, из-за чего «Нэшвилл» проиграл в серии — 1:3.

    «Коламбус»

    Хоккейный клуб из Колумбуса, штат Огайо, в минувшем розыгрыше регулярки финишировал девятым в таблице Восточной конференции, накопив 81 балл в 70 матчах.

    Среди всех команд, вышедших в плей-офф с «Востока», «Коламбус» продемонстрировал самую бледную атаку (180 забитых голов). Но в обороне «мундиры» были одними из лучших (187 пропущенных).

    Оказавшись в раунде на вылет, команда Джона Тортореллы в 1/16 финала встретилась с «Торонто». Серия до трех побед продлилась пять матчей, но «Блю Джекетс» в итоге прошли дальше — 3:2.

    Следующим соперником в Кубке Стэнли была «Тампа-Бэй». В противостоянии с будущим обладателем трофея «Коламбус» проиграл пять раз, из-за чего практически без сопротивления слился — 1:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нэшвилла» в этой встрече оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Коламбуса» — 2.82.

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    На «Бриджстоун арене» между собой сыграют крепкие середняки конференций, которые в очных поединках часто демонстрируют высокую результативность.

    В 8 играх из 10 разной степени важности «Предс» успешно пользовались плохой защитой соперников и забивали 3+ гола. Так будет и на старте НХЛ. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.75.

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