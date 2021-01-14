«Трактор» — «Витязь». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 14 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Трактор Арене» 14 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Коллектив из Челябинска вышел на лед 44 раза. За все свои поединки он заработал 51 балл, из-за чего опустился на седьмое место в таблице Восточной конференции.

Последняя победа была добыта «Трактором» 24 декабря. Тогда в Нижнекамске «танкисты» взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2). С того момента прошло еще пять матчей.

И во всех пяти встречах челябинцы только проигрывают. В паре последних поединков прошлого года подопечные Анвара Гатиятулина уступили «Куньлуню» (3:4) и «Авангарду» (3:5).

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А в дебютном матче 2021-го «Трактор» крупно влетел «Спартаку» (2:6). Затем команда Гатиятулина проиграла «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:3) и «Торпедо» в основное время (2:3).

«Витязь»

В 44 поединках регулярного первенства команда из Подольска насобирала 45 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она идет девятой, отставая от плей-офф на 4 пункта.

Как и раньше, «Витязь» продолжает штормить, из-за чего команда демонстрирует противоположные результаты в своих матчах. К примеру, в последних шести встречах «богатыри» по три раза победили и проиграли.

В родных стенах команда Михаила Кравеца 27 декабря разобралась с ЦСКА (2:1), но уже в следующем матче в родных стенах «витязи» крупно влетели «Динамо» Москва (1:5).

В этом году «Витязь» уже успел проиграть «Локомотиву» (1:7), победить «Сочи» (4:2) и «Нефтехимик» (3:0), а также в очередной раз потерять очки в поединке с «Динамо» Москва (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.50, а на победу «Витязя» — 4.02.

В Челябинске между собой зарубятся команды, результаты которых нельзя назвать выдающимися. Но клуб из Подольска в последнее время выигрывает чаще «танкистов».

В непростом матче коллектив Михаила Кравеца сыграет достойно и не позволит «Трактору» разгуляться в нападении. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» с форой +1.5 за 1.66.