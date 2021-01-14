«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 14 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 14 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославский клуб принял участие в 44 играх регулярки. В ходе своих матчей ему удалось насобирать 61 зачетный балл, что позволяет замыкать топ-3 в таблице Западной конференции.

В этом году «Локомотив» уже успел выйти на лед пять раз. Чаще «железнодорожники» играли удачно и добыли победы в четырех поединках.

Сперва команда Андрея Скабелки провела три встречи кряду на «Арене-2000». В родных стенах хозяева разнесли «Витязь» (3:2), обыграли «Сибирь» (3:2) и легко разобрались со СКА (4:1).

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А в первом выездном поединке 2021-го «Локомотив» без особых проблем разделался с «Динамо» Рига (4:1). В последнем матче «Локо» в Москве уступил «Спартаку» (3:4).

ЦСКА

Московский клуб в своих 44 поединках регулярки накопил 69 зачетных баллов. В таблице Западной конференции он давно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 пунктов.

Как и «Локомотив», ЦСКА провел пять матчей в январе. Проиграли «армейцы» только в одной встрече. Но сперва в родных стенах команда победила «Йокерит» в овертайме (5:4).

В следующем поединке подопечные Игоря Никитина у себя дома принимали «Автомобилист». Игра дошла до буллитов, где кони потерпели поражение (1:1, 0:1).

Позже ЦСКА снес «Нефтехимик» (6:1), а затем в Питере гости хлопнули СКА в дополнительное время (3:2). После победы в армейском дерби москвичи прошлись катком по бедному «Динамо» Рига (7:1).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» в предстоящем матче оценивается в 2.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу ЦСКА — 2.26.

В очных встречах одни из сильнейших команд «Запада» между собой предпочитают действовать осторожнее. Только в двух матчах из десяти недавних они забивали суммарно больше 6 голов.

В остальных поединках общее число заброшенных шайб не превышало показатель в 4-5 голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.62.