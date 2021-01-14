ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне ведет «Атлетико» к титулуТренер, голод и характер: 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании Андре Виллаш-БоашГерой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января
  • 14:57
    • Кудерметова проиграла в финале турнира в Абу-Даби
  • 14:34
    • Самсонова победила Цуренко и вышла в основную сетку Australian Open
  • 01:13
    • Гол Погба вывел «МЮ» в лидеры АПЛ
    Все новости спорта

    Встреча в Ярославле запомнится голами?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 14 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
    Андре Петерссон
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 14 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Ярославский клуб принял участие в 44 играх регулярки. В ходе своих матчей ему удалось насобирать 61 зачетный балл, что позволяет замыкать топ-3 в таблице Западной конференции.

    В этом году «Локомотив» уже успел выйти на лед пять раз. Чаще «железнодорожники» играли удачно и добыли победы в четырех поединках.

    Сперва команда Андрея Скабелки провела три встречи кряду на «Арене-2000». В родных стенах хозяева разнесли «Витязь» (3:2), обыграли «Сибирь» (3:2) и легко разобрались со СКА (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    А в первом выездном поединке 2021-го «Локомотив» без особых проблем разделался с «Динамо» Рига (4:1). В последнем матче «Локо» в Москве уступил «Спартаку» (3:4).

    ЦСКА

    Московский клуб в своих 44 поединках регулярки накопил 69 зачетных баллов. В таблице Западной конференции он давно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 пунктов.

    Как и «Локомотив», ЦСКА провел пять матчей в январе. Проиграли «армейцы» только в одной встрече. Но сперва в родных стенах команда победила «Йокерит» в овертайме (5:4).

    В следующем поединке подопечные Игоря Никитина у себя дома принимали «Автомобилист». Игра дошла до буллитов, где кони потерпели поражение (1:1, 0:1).

    Позже ЦСКА снес «Нефтехимик» (6:1), а затем в Питере гости хлопнули СКА в дополнительное время (3:2). После победы в армейском дерби москвичи прошлись катком по бедному «Динамо» Рига (7:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» в предстоящем матче оценивается в 2.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу ЦСКА — 2.26.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    В очных встречах одни из сильнейших команд «Запада» между собой предпочитают действовать осторожнее. Только в двух матчах из десяти недавних они забивали суммарно больше 6 голов.

    В остальных поединках общее число заброшенных шайб не превышало показатель в 4-5 голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.62.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПАОК — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брентфорд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Зволле
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021
    «Локомотив» — ЦСКА 13.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.62.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры